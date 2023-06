El regalo de este parque de atracciones a quien le toque mesa electoral 

Estos días se están empezando a realizar los sorteos de las mesas electorales y no hay quien no esté cruzando los dedos para librarse. Pero, en esta ocasión, no todo tiene por qué ser malo. PortAventura tiene un regalo para todos aquellos a los que les toque "pringar" el próximo 23 de julio.

Con el hashtag #QueMeToqueMesa, el parque de atracciones de Salou ha lanzado una campaña para hacer un regalo a todos aquellos seleccionados para ser presidente o vocal de una mesa electoral las próximas elecciones. Podrán acudir a PortAventura de manera gratuita presentando la carta en la que se notifica su designación para la mesa electoral.

"Que este 23 de julio te toque ser titular o suplente de una mesa electoral es algo que no vas a olvidar. Y no porque vayas a pasar todo un día contando votos…, ¡sino porque en PortAventura Park regalaremos una entrada a todos quienes hayan sido llamados a mesa!", reza el comunicado.

Cómo conseguir una entrada gratis

Para poder conseguir una entrada a PortAventura de manera gratuita hay que enviar un correo electrónico a la dirección quemetoquemesa@portaventura.es adjuntando la citación como presidente o vocal para las elecciones del 23 de julio. El plazo para poder presentar la justificación será entre el 27 de junio y el 23 de julio.

Una vez revisada la documentación, el interesado recibirá un código de un solo uso para adquirir su entrada gratuita. Habrá que introducirlo en el campo 'Código de descuento' de la web del parque de atracciones.