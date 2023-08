Renfe se pone seria con el AVE

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

El AVE lleva más de treinta años circulando por las vías españolas. Con el paso del tiempo, se ha ido extendiendo a más y más ciudades, e incluso países. Pero ahora Renfe se ha puesto seria con este servicio y ha asegurado que "AVE no hay más que uno".

En una publicación en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, Renfe ha querido hablar sobre el AVE. "Se usa mucho, pero se usa mal", comienzan diciendo. Y después han hecho una lista sobre lo que es y no es el AVE: "✔️ AVE es un tren de Renfe. ❌ No es sinónimo de alta velocidad. ❌ No son las vías por las que circula", han indicado.

Este controvertido post contiene un enlace que redirige directamente a su página web. En él se puede leer arriba del todo que "AVE no hay más que uno". Y en el primer párrafo explican que la marca comercial AVE fue registrada por Renfe en la Oficina Española de Patentes y Marcas en 1990 y en la Oficina Europa de Propiedad Intelectual en 1996.

También aclaran qué es AVE: "un servicio comercial de transporte ferroviario de pasajeros prestado por Renfe, en trenes que pueden circular a 300 kilómetros por hora, servicio de cafetería y restauración, y distintos espacios de confort". Y añaden que "desde su estreno en 1992, el éxito de la marca AVE ha sido tan rotundo que, en 2013 fue reconocida como Embajadora Honoraria de la marca España".

No pierden la oportunidad tampoco para asegurar que "AVE, como marca renombrada es una parte esencial del patrimonio intangible de nuestro país y por ello es importante que pongamos en valor su importancia estratégica como activos de competitividad y diferenciación". De este modo pretenden señalar que utilizar el término AVE para cualquier servicio que no sea alta velocidad de Renfe es totalmente erróneo.