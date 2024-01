Sanidad y las comunidades aplazan la decisión sobre las mascarillas tras una reunión sin consenso

Marta Fernández Jara / Europa Press via Getty Images

La reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este lunes ha terminado sin acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas sobre la obligatoriedad en el uso de las mascarillas, ahora que hay un importante repunte de coronavirus y gripes, empiezan a resentirse los servicios públicos y el debate se pone de nuevo arriba en la agenda.

La ministra del ramo, Mónica García, ha defendido en la reunión el regreso de los tapabocas a los centros sanitarios y sociosanitarios, pero no ha habido consenso con las regiones, según los primeros anuncios tras el encuentro. Para García, las mascarillas se han demostrado como la medida "más eficaz" contra los contagios, además de la ventilación, pero sus argumentos no han calado. Sanidad ha dado ahora dos días a las regiones para que planteen sus propias propuestas.

Por ahora, sólo han dado el paso de recuperar las mascarillas en centros sanitarios las comunidades catalana, valenciana y murciana. En Aragón, se le pide por ahora al personal sanitario, únicamente.

Con la imposición de la mascarilla en centros sanitarios se habría recuperado una medida que decayó hace seis meses, el 5 de julio de 2023, cuando se publicó en el BOE el acuerdo del Consejo de Ministros por el que su uso dejaba de ser obligatorio en centros y servicios sanitarios y sociosanitarios y farmacias.

Aunque durante la pandemia de la covid-19 el Gobierno recurrió a decretos leyes para regular el uso de las mascarillas, la decisión de implantar o no su uso obligatorio es "responsabilidad" de las comunidades autónomas, como ha admitido García, que ha brindado el apoyo de su ministerio para "coordinar" la medida, pero respetando el ejercicio de las competencias de cada territorio.

Cómo están las cosas en las regiones

La primera región en decretar el uso de la mascarilla ha sido la Comunidad Valenciana, como medida preventiva; es efectiva desde el pasado viernes y se argumenta ante el repunte de infección por virus respiratorios. Le ha seguido Cataluña, donde el Departamento de Salud ha aconsejado que se use "desde ya", aunque legalmente ha entrado en vigor este lunes, mientras que en la Región de Murcia la obligatoriedad comenzó el sábado.

Mientras, el Gobierno de Aragón ha optado por una obligatoriedad parcial, ya que se ciñe sólo a profesionales sanitarios y de cuidados de los centros sociosanitarios y la recomienda para el conjunto de la ciudadanía en sitios cerrados. El resto de comunidades opta, de momento, por recomendar el uso en pacientes sintomáticos. Así era hasta el encuentro con la ministra y está por ver si alguna ha cambiado, tras verse las caras. Unanimidad, claramente, no hay.

Por su parte, La Rioja, Asturias, Galicia, Baleares, Comunidad de Madrid, Castilla y León, País Vasco, Navarra o Cantabria no comparten a las claras la obligatoriedad y se decantan por recomendar el uso.

El Gobierno cántabro ha optado por mantener la recomendación de usar la mascarilla en centros sanitarios, sin establecer su obligatoriedad, como propone el Ministerio de Sanidad, porque la situación "no es tan alarmante". "No se puede hablar de colapso del sistema sanitario, no estamos en una situación covid ni mucho menos, hay tensión como todos los años. Esta situación se repite todos los inviernos", ha subrayado el consejero de Salud, César Pascual.

La más crítica con el anuncio de la medida ha sido la Comunidad de Madrid. Su consejera, Fátima Matute, ha descartado "hoy por hoy" obligar a su uso, que es solo "recomendable y voluntario" en hospitales, residencias y centros de salud.

Tampoco está a favor de la obligatoriedad Navarra, cuyo Departamento de Salud considera que adoptar esta medida supondría un ajuste normativo que "habría que estudiar a fondo". La Consejería de Sanidad de Castilla y León tampoco se plantea imponer la mascarilla y ha colocado en sus centros sanitarios carteles con este mensaje: "Tu responsabilidad protege a los más vulnerables".

Galicia ha ampliado este viernes la recomendación 15 días a fin de cubrir las fechas en las que se prevé la máxima incidencia, mientras que el País Vasco admite que el sistema sanitario está en tensión, pero niega el colapso, por lo que, de momento, solo ha lanzado comunicaciones recomendando el uso de la mascarilla.

Por su parte, Castilla-La Mancha ha propuesto que haya una reunión de la ponencia de alerta y la Comisión de Salud Pública "para que sean los técnicos los que digan cual son las medidas recomendadas". Asimismo ha abogado por que las mascarillas no sean obligatorias, sino solo recomendación, apelando a la responsabilidad de la población.

La visión de los sanitarios

El uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios está avalado por las sociedades de Medicina de Familia, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que incluso plantean extender la obligatoriedad al transporte público y espacios sin la adecuada ventilación.

Según los últimos datos del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) del Instituto de Salud Carlos III, los ingresos hospitalarios por gripe se han incrementado un 60% en una semana, hasta los 9,5 casos por 100.000 habitantes, o lo que es lo mismo, 3,6 puntos más que la semana previa, y subiendo desde finales de octubre.

La tasa global de infección respiratoria aguda en Atención Primaria en la última semana de diciembre es de 952,9 casos por cien mil, muy por encima de los 533,4 registrados a primeros de ese mes.

Por comunidades, Castilla-La Mancha lidera la tasa más alta con 1.709,7 casos por cien mil, seguida de la Comunidad Valenciana con 1.501,4, Asturias con 1.318,6, Canarias con 1.285,3, Melilla con 1.271,4, Castilla y León con 1.209,9, Aragón con 1.195,2 y Navarra con 1.082,4.

Prácticamente igual que la media nacional se sitúa la Comunidad de Madrid con 951,9 casos por cien mil habitantes y Andalucía es la autonomía con la incidencia más baja con 504,6.