Se enfrenta a una sanción de hasta 30.000 euros por pedir a la policía de Chipiona que le sujetara una bolsa con cocaína

Spain is different. Aquel conocido lema se ha quedado corto con lo que ha pasado hace unos días en Chipiona. La propia Policía Local del municipio gaditano no dudó en compartir lo que le pasó con un hombre que les pidió que sujetaran una pequeña bolsa de cocaína.

Los agentes lo compartieron en el perfil de Facebook de Chipiona y no han dudado en dejar claro lo que piensan: "Anécdota real de esas que buscas la cámara oculta".

"Nos llama un cliente desde la puerta de una discoteca que afirma no le dejan entrar. Preguntado por el motivo, el mismo requiriente afirma indignado que no le dejan entrar por llevar la sustancia tipo polvo blanquecino que nos muestra", han explicado.

La Policía Local de Chipiona ha detallado que "la cara de los compañeros era un poema". "Le pedimos el DNI, y nos lo entrega amablemente, y nos pide además que le guardemos su material mientras intenta entrar nuevamente", han explicado en la publicación.

Los agentes no dudaron en decirle que sí y, tras ello, "el muchacho recibió la negativa de entrar". "Le acababan de expulsar. Volvió a los compañeros y requirió amablemente que se le devolviese su bolsita con su polvo blanco", han razonado en Facebook.

"No hombre no..., lo que se da no se quita: denunciado por tenencia de estupefacientes y envío de la sustancia al Instituto de Toxicología", ha expuesto la policía.

Multa de hasta 30.000 euros

Tal y como recoge la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, el cliente puede enfrentarse a una sanción de entre 601 hasta 30.000 euros.

Una multa que recibirá tras la sanción administrativa propuesta por los agentes por tenencia de drogas. No es considerado un delito, pero sí una infracción.