El chef José Andrés sorprende con su respuesta al hombre de EEUU que tiene este tatuaje sobre España

El usuario de Twitter @LarryShyGuy se hizo muy popular en Twitter el pasado mes de febrero gracias a otra tuitera, @mercescobarr, una española que vive en Estados Unidos y que mostró el llamativo tatuaje que tenía el hombre en el brazo.

"Estoy en USA de intercambio y me ha preguntado un americano en una tienda que si soy de España porque me ha escuchado hablando es español con una amiga. Le he dicho que sí y acto seguido me ha enseñado esto", escribió junto a la foto, en el que se veía un tatuaje que constaba de bodegón sobre cosas de España: un escudo con la bandera y un toro dentro sobre un fondo de camuflaje militar, el logo de El Corte Inglés, la palabra Tapas y Madrid y hasta el término "Mercadona".

A raíz de ese tuit, el hombre se abrió cuenta de Twitter para demostrar su amor a España y sube a esa red social todo tipo de alabanzas e información sobre este país que le resulta chocante. Su descripción lo dice todo: "Americano que ama España".

Su popularidad en Twitter ha llegado a tal punto que el afamado chef José Andrés ha sorprendido al interactuar con @LarryShyGuy. Lo ha hecho a raíz de un tuit en el que el americano está a punto de comerse un bistec de ternera y en el que dice que se puede discutir cuál es el segundo mejor del mundo. Pero, subraya, es indiscutible que el mejor lo tiene España.

"Yes Sir! #SpainRocks", ha confirmado José Andrés, que vive desde hace décadas en Estados Unidos, donde se ha hecho tremendamente popular.