El taxi aéreo llega a la primera región española

La empresa NextNorth, que implantó los aerotaxis durante el Mundial de Qatar 2022, aterriza en Baleares con un nuevo servicio entre islas. Tras probar sus servicios en ciudades como Dubái, Japón o Nueva York, sus próximos destinos serán Ibiza y Mallorca.

A partir del 25 de junio, los usuarios que lo necesiten podrán comprar un billete en uno de estos vuelos, al igual que se hace en tierra con los trenes o los autobuses, o directamente reservar un aerotaxi completo.

Por el momento solamente ofrecen el trayecto entre Son Bonet (Mallorca) e Ibiza, con helicópteros Eurocopter AS 350. Pretenden, así, detectar cuáles son las rutas más demandadas. El precio por trayecto, para 5 personas, asciende hasta los 3.900 dólares (unos 3.560 euros al cambio) y el tiempo del viaje son unos cuatro minutos.

Viaje con NextNorth de Son Bonet a Ibiza el próximo 19 de mayo. NextNorth

La empresa tiene previsto cambiar a finales del próximo año estos helicópteros por las aeronaves eVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing). Se trata de unos aparatos 100% eléctricos y silenciosos, mucho más sostenibles que lo que se conocía hasta ahora. Consiguen eliminar las emisiones y el impacto negativo de los motores en la atmósfera.

Pero esas aeronaves llegarán cuando NextNorth abra su mercado a otras rutas y localizaciones en nuestro país. De este modo, pretenden ofrecer una nueva forma de viajar entre islas ahorrando tiempo, con la opción de llegar a donde otros medios de transporte no pueden.

Para implementar estas nuevas rutas, la empresa construirá vertipuertos -espacios de despegue y aterrizaje de drones u otros vehículos aéreos- y lockers logísticos, cuyo objetivo será conectar las rutas aéreas con la movilidad en tierra.