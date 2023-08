Un alumno de 80 años recoge firmas para que la UNED no prescinda de su profesora por ser mayor de 70 años

José Luis Martín López, un alumno de 80 años de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), ha iniciado en Change.org una recogida de firmas para solicitar a la institución académica la continuidad de su profesora Pilar que imparte un taller de escritura. La UNED comunicó a la docente recientemente que no contará con ella el próximo curso porque tiene más de 70 años. La iniciativa 'QueVuelvaPilar' cuenta ya con más de 27.000 firmas en la plataforma y confía en llegar a 35.000.

"Desde hace varios años asisto todas las semanas a unos talleres de escritura presenciales en la UNED. Gracias a estas clases he aprendido muchísimo sobre técnicas de redacción y, lo más importante, he pasado unos ratos excelentes con otros compañeros y todo gracias al talento de los profesores que imparten estos talleres. La última Pilar, quien no solo tiene un currículum impecable sino que además nos contagia en cada clase su pasión por la literatura", ha escrito Martín López en la presentación de su iniciativa en Change.org.

"¡Con sus consejos hasta me he atrevido a publicar un libro! Y me consta que el resto de compañeros están tan contentos con ella como lo estoy yo", continúa este veterano alumno en su escrito quien ha asegurado que hace unos días recibieron la "triste noticia" de que la UNED prescindirá de la profesora porque tiene "más de 70 años" y pese a que ella "quiere seguir impartiendo su taller" .

El impulsor de change.org/QueVuelvaPilar considera que la decisión de la UNED es "injusta, arbitraria y discriminatoria". "Se nos llena la boca hablando de luchar contra la exclusión de las personas mayores mientras excluimos a una profesora excelente por ser demasiado mayor para el puesto. Y hacemos caso omiso de las opiniones de sus alumnos, todos mayores de 65 también. No basta con manifestar lo importante que es la participación de las personas mayores en la cultura y el fomento de la autonomía y las actividades para nosotros. Hay que demostrarlo con hechos", ha argumentado el promotor de la recogida de firmas.

José Luis recuerda que ya han enviado varios escritos a la UNED, pese a lo que "su respuesta ha sido que la actual legislación ampara su decisión". "Lo que no cuentan es el ridículo hecho de que Pilar fue contratada teniendo ya 70 años. Si la contrataron estando vigente la misma normativa y los mismos estatutos, no existe ningún impedimento legal para su renovación. Además, que la legislación ampare una decisión no implica que tomándola estés cayendo en un acto de discriminación evidente y de muy poca humanidad", ha añadido.

A través de su petición, solicita a la dirección de la UNED una rectificación antes del inicio del próximo curso: "No somos unos viejos quejándose sin razón, somos un grupo de alumnos convencidos de que la decisión que ha tomado la Universidad es errónea y deben rectificar antes del inicio del próximo curso. Las clases comienzan en septiembre. No tenemos tiempo que perder."