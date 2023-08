Un profesor cuenta por qué hay que tener "cuidado" con preguntar a los niños sobre lo que "han hecho este verano"

Con el fin de las vacaciones empieza un nuevo período en el que muchos padres apuran a contrarreloj las compras del material escolar que sus hijos usarán a lo largo del curso.

La búsqueda de libros de texto y uniformes se dispara en las próximas semanas, pero algunos de los estudiantes regresan con ganas de volver a encontrarse con sus compañeros.

Suele ser habitual que, en el primer día de clase, algunos profesores dediquen la vuelta a las aulas a hablar de lo que sus alumnos han hecho durante las vacaciones, pero un profesor ha querido explicar en Twitter la razón por la que hay que tener cuidado.

El usuario @rafa_97_av ha compartido con sus seguidores un consejo para otros de sus compañeros de profesión. "Si vais a preguntar a los niños qué han hecho este verano, perfecto, pero tened en cuenta que lo más excitante que habrán hecho algunos habrá sido ir a la piscina municipal", ha señalado.

El profesor ha terminado su mensaje con una frase en la que deja clara su advertencia. "Tened cuidado en cómo lo planteáis", ha asegurado, en un tuit que suma más de 2.800 me gusta.

Una madre ha respondido a la publicación, reconociendo que es algo importante: "Parece una tontería, pero no. Nosotros este año no hemos podido hacer nada por dinero y cada vez que hemos hecho algo con la peque, excursión, actividades gratuitas, salidas, no he parado de decirle, que 'qué guay, ¿verdad? ¡Qué cantidad de cosas estamos haciendo!', en vistas a la vuelta al cole", ha revelado.

El consejo del profesor ha generado muchas reacciones: