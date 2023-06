El profesor manda escribir cinco nombres de colores y la respuesta del niño es MA-RA-VI-LLO-SA

Los niños son maravillosos. Sus ocurrencias, sus ideas y sus respuestas, tan inocentes que están casi siempre cargadas de razón, son tremendas y aportan una imprescindible visión del mundo.

Buena muestra de ello la ha dado en Twitter el usuario @manuparadas, que ha subido a esa red social la foto de un ejercicio que puso a sus alumnos de Primero de Primaria, que tienen seis años.

El enunciado decía literalmente: "Escribe cinco nombre de colores". Y el alumno hizo exactamente eso: escribir cinco nombres propios con las letras de diferentes colores, entre los que estaban África, Martín y Álvaro.

"Después de casi 20 años de docencia sigo teniendo dudas a la hora de rubricar este tipo de respuesta. ¿Qué pensáis?", ha escrito el profesor en Twitter.

"¡¡¡Perfecto!!! El problema está cuando se tacha la respuesta. Potenciar la imaginación, la creatividad, lo disruptivo", ha asegurado una usuaria. Otro ha dicho: "Si pones: escribir los nombres de los colores seguro que no fallan...".

Y el propio profesor ha respondido contundente a ese comentario: "No querían que fallasen y eso no ha sido un fallo. Ha sido una maravilla". "No le vayas a poner un mal ahí.🙏 Con 6 años es normal esa literalidad", ha pedido otro.

La maravillosa respuesta del niño ha provocado otras reacciones como estas: