Un estudio confirma que los alemanes no conocen la isla con más encanto de España

Los alemanes ya no viajan hasta Menorca. Menos del 1% piensa en esta isla para pasar sus vacaciones, según un estudio de posicionamiento sobre el mercado alemán encargado por el Consell en los últimos meses. En 2023, según ha publicado el diario Menorca, la isla perdió alrededor de 9.000 visitantes procedentes de Alemania.

Los resultados de la encuentra, en la que han participado 1.211 alemanes, suponen que Menorca no solo no ha conseguido recuperar este mercado, como anunció la expresidenta Susana Mora, sino que se ha desplomado, según el mismo medio. En 2022 llegaron a Menorca 65.344 alemanes y durante el año anterior, hasta finales del tercer trimestre, solo lo habían hecho 56.159 turistas frenando así la progresión emprendida desde la pandemia.

Alemania figura así a la cola del turismo internacional que visita la isla, según las cifras del pasado año, muy por debajo del Reino Unido (439.814), Francia (165.191) e Italia (102.980).

Las conclusiones del estudio apuntan a una falta de promoción en Alemania que lleva a su desconocimiento. Por ahora solo hay seis vuelos directos con capitales germanas porque se han perdido los de Berlín y Hamburgo, que el Consell tratará de recuperar.

Durante la presente legislatura, a más largo plazo, la meta es "recuperar este mercado", y aunque no existe una cifra concreta, "querríamos alcanzar las que teníamos hace diez años", ha explicado la directora insular de Promoción Turística y Fondos Europeos, Begoña Mercadal. Esto supondría recuperar a 16.000 turistas alemanes en este periodo.

"El problema del mercado alemán es que no nos conoce, es llamativo que solo un 0,4% sepa qué es Menorca, no es que no les gustemos o lo consideren caro, sino que no saben qué somos", ha añadido Mercadal.