Un maquinista de Renfe deja tirado el tren y a sus pasajeros

Escándalo en plena noche del Jueves Santo en un pueblo de León. Los pasajeros de un tren de Renfe se quedaron sin maquinista cuando el responsable del tren decidió finalizar su jornada en mitad de la ruta.

Como informa León Noticias, el problema ocurrió en la estación de Sahagún. Antes de las 22:00, el maquinista decidió finalizar el trayecto de forma unilateral y abrir las puertas para que todos los pasajeros desalojasen el ferrocarril.

"El revisor nos comunicó que no iba a volver a arrancar", explica Javier García, uno de los pasarejos, en la red social X, donde lanzó la denuncia pública. Supuestamente, se excusaron en que "León ya no admitía trenes", algo que no era cierto, como se vio poco después en la estación de la capital de provincia.

La realidad era otra. En las pantallas de información en la estación de Sahagún pudo verse el motivo, un incumplimiento en el horario laboral del maquinista. Un exceso de horas que ya ha ocurrido en anteriores ocasiones en la zona, añade el citado medio.

Renfe buscó solución, aunque los pasarejos tuvieron que esperar un buen rato con "información a cuentagotas", lamenta Javier.

La compañía puso en servicio una red de autobuses, el primero de los cuales apareció pasadas las 22:00, retrasando la llegada de los pasajeros afectados a León en más de dos horas con respecto al horario previsto en el tren.