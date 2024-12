Una madre estudiante se ve obligada a llevar a su hija a clase: nadie se esperaba la reacción de los profesores

Mélanie Lecointre es una joven madre de 21 años que, mientras estudia ciencias de la vida y medicina, es también madre de una niña llamada Joy, a punto de cumplir un año. El asunto no tendría nada de relevante si no fuera porque, aunque antes era la madre de Mélanie quien cuidaba a Joy mientras su hija asistía clase, ahora no es así. ¿Y qué hizo Mélanie? Decidió ir a la universidad con su hija. La historia la cuentan en Nice-Matin.

La primera vez que Mélanie lo hizo fue en un examen que duró tres horas, y viendo que Joy no le ponía ningún problema para concentrarse, decidió que volvería a hacerlo. Lo hizo además con la ayuda de sus tutores, que cuidaban a la pequeña en algún momento, utilizando cascos de cancelación de ruido, etc.

Todo esto Mélanie ha decidido compartirlo en las redes sociales para que el mundo conozca historias de madres estudiantes, y así poder inspirar a otras mujeres como ella. Publica vídeos sobre su vida diaria, combinando la maternidad con los estudios, y ofrece también consejos sobre crianza. Y no le va mal. Acumula 100.000 seguidores en TikTok y 23.000 en Instagram. Algunos vídeos han alcanzado incluso los 2 millones de visitas.

La apuesta por las redes ha permitido además que aumente sus ingresos. Ella y su pareja, que trabaja en saneamiento, tenían muchas dificultades económicas, pero desde que Mélanie decidió activar la monetización de su cuenta de TikTok, genera ingresos mensuales de entre 1.200 y 1.500 euros.