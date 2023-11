500.000 africanos tienen acceso a agua potable por el influencer más popular de YouTube

Jimmy Donaldson, nacido en Wichita (Texas) hace 25 años, empezó a subir vídeos de bromas a YouTube en 2012 y, rápidamente, MrBeast (su apodo en redes sociales) se convirtió en uno de los youtubers más populares, con 150 millones de suscriptores.

Según Forbes, MrBeast ganó cerca de 100 millones de dólares en 2022, una cifra que lo convierte en el youtuber mejor pagado del mundo. Aunque la mayor parte de sus ingresos proceden de la publicidad en YouTube, también tiene una serie de negocios secundarios, como una cadena de hamburguesas y una agencia de marketing.

Más allá de las bromas, los retos y la fórmula que tiene MrBeast para generar ingresos, el joven youtuber tiene una vertiente filantrópica que él mismo se encarga de promocionar en sus redes sociales, no sin polémica. En los últimos años, ha donado millones de dólares a causas benéficas, como la lucha contra la pobreza, la hambruna y el cambio climático.

En 2023, el influencer más popular de YouTube, anunció que donaría 30 millones de dólares para proporcionar agua potable a 500.000 personas en África. Precisamente, el último vídeo publicado en su canal, ilustra cómo en su viaje por varios países africanos le han permitido construir 100 pozos de agua.

Comenzando su viaje en Kenia, Donaldson abrió varios pozos de agua, incluido uno para una escuela en el pueblo de Nairiri, que anteriormente dependía de fuentes de agua no seguras. Además de los pozos, Donaldson donó equipos educativos, como computadoras, pizarras, proyectores, pupitres y estanterías para libros y también construyó un puente vital sobre un río peligroso durante la temporada de lluvias. También entregó bicicletas a cada estudiante de otra escuela, mejorando la accesibilidad y la calidad de vida de la comunidad.

La falta de acceso a agua potable es un problema grave en África. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 2.000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a agua potable limpia. En África, la falta de acceso a agua potable es la causa de enfermedades como la diarrea, el cólera y la malaria.

"Sé que es raro que un youtuber tenga que hacer todas estas cosas, pero alguien tiene que hacerlo. Y si nadie más lo hace, lo haremos nosotros. Como puedes ver, realmente cambia la vida de las comunidades donde las construimos”, apunta MrBeast en el vídeo.

Pese a todo, la nueva acción solidaria de MrBeast ha estado envuelta en las críticas y la polémica. Como en otras ocasiones, varios usuarios han vuelto a acusarlo de hacer estas obras de caridad para aparentar, aprovechándose de las personas que las viven.

“Ya sé que me van a cancelar por subir un video ayudando a la gente, y para que quede al 100% claro, no me importa. Siempre voy a usar mi canal para ayudar a la gente y tratar de inspirar a mi audiencia a hacer lo mismo”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.