Adiós a las distracciones: cómo configurar tu móvil para tenerlo igual que el iPhone soviético de David Broncano

El ‘iPhone soviético’ se ha convertido en un concepto muy de moda a lo largo de los últimas horas después de que el presentador de La Revuelta, David Broncano, desvelara este lunes que tiene su móvil totalmente vacío de iconos.

Broncano mostró en pantalla su iPhone (que al desbloquearse apareció totalmente en negro con una serie reducida de opciones a modo de lista en letras blancas) y expresó que había decidido quitarle la inmensa mayoría de funcionalidades con el objetivo de utilizar menos tiempo al día el dispositivo.

“Mira lo que tengo de fondo de pantalla: nada. Como quiero usar menos el móvil, mira lo que he hecho. Le he quitado todo, es como un móvil del 97. Yo lo desbloqueo y no sale nada, no hay ni iconos. Solo pone llamadas, mensajes, correo, navegador… No tiene nada, es un móvil soviético”, destacó el presentador.

A quienes les haya gustado la idea de David Broncano para evitar distracciones innecesarias con el móvil deben saber que es posible configurar así el teléfono de dos maneras: una es gratuita y otra no.

El método de pago (que es el utilizado por el presentador de La Revuelta) consiste en comprar una app llamada Dumbify, que tiene un coste de 6 euros y hace que el dispositivo pase a tener el mismo aspecto que el de Broncano.

Sin embargo, hay otra alternativa para poder desactivar las notificaciones del teléfono que es gratuita y sencilla. Tal y como ha detallado en un vídeo el experto en tecnología Raúl Ordoñez, más conocido en la red social TikTok como @jaspeante, únicamente hay que entrar al centro de control del móvil.

“Desplazando hacia abajo, tanto en iPhone como en Android, puedes acceder al centro de control. Ahí hay una pestaña que se llama ‘modos’ en la que si entras tienes el modo no molestar, el modo descanso… o incluso puedes personalizar tu propio modo”, ha explicado Ordoñez.