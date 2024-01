Elon Musk logra otro objetivo: Neuralink implanta su chip cerebral en un ser humano

Tres años después de que Neuralink, la empresa de neurotecnología con la que Elon Musk quiere implantar chips en los cerebros humanos, publicase en su canal de Youtube un vídeo en el que un mono jugaba a Pong, un clásico de los videojuegos de primera generación, el multimillonario acaba de anunciar en la red social 'X' que este domingo se implantó con éxito su microchip, bautizado como Telepathy, en el cerebro de un humano.

“Un primer humano recibió ayer [por el domingo] un implante de Neuralink y se está recuperando bien. Los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales”, ha señalado el magnate cuando están a punto de cumplirse los tres meses desde que se iniciase la búsqueda de pacientes para realizar el primer ensayo clínico.

En mayo de 2023, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó a Neuralink a realizar sus primeros ensayos con humanos para comprobar la seguridad del microchip. Una fecha que la firma de Elon Musk celebró como un paso importante de la misión con la que nación en 2016: crear chips cerebrales que permitieran a personas con determinadas discapacidades motoras, comunicarse a través de máquinas, utilizando únicamente su pensamiento.

Para implantar el microchip de Neuralink, un cirujano debe cortar un trozo del cerebro del paciente. Después, el robot R1 (único capaz de realizar este trabajo) se encarga de coser directamente los cables al cerebro. Todo, en una intervención que no dura más de 25 minutos, aunque la empresa aspira a reducirlo con la intervención única de las máquinas.

Los implantes funciona gracias a una batería que se recarga de forma inalámbrica. Según declaraciones de Elon Musk, Neuralink está desarrollando una plataforma de carga que se colocaría bajo la almohada del paciente para, como ocurre con los dispositivos móviles, el aparato se recargue durante la noche.

Los problemas de Neuralink y su chip cerebral

La tecnología de interfaz cerebro-computadora (BCI) de Neuralink tiene el potencial de revolucionar la forma en que el ser humano interactúa con el mundo. Sin embargo, el trabajo de la empresa de Elon Musk ha estado en el ojo del huracán desde 2022, con acusaciones de fraude, denuncias por maltrato animal y una multa del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

En 2022, el Comité de Médicos por una Medicina Responsable de Estados Unidos reunió una serie de documentos que demostraban que los monos que habían participado en los experimentos de la startup de Musk habían experimentado un "sufrimiento extremo" en las pruebas realizadas entre 2017 y 2020. Por lo que denunciaron a la empresa ante el Departamento de Agricultura estadounidense por incumplir la Ley de Bienestar Animal. "En Neuralink, estamos absolutamente comprometidos a trabajar con animales de la manera más humana y ética posible", defendió la empresa en una publicación de su blog.

Hace tres días, en una investigación realizada por Reuters, se ha descubierto que el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) aplicó una multa a Neuralink por transportar materiales peligrosos sin los permisos correspondientes. Según la agencia, no quedan claras las razones por las que la compañía necesitaba esos productos ni tampoco sin en el envío se transportaban elementos infecciosos. Además, los trabajadores no habrían manejado correctamente ciertos desechos peligrosos, aunque no ha podido demostrarse si se se llegaron a producir daños personales.