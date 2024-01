Los multimillonarios se pasan de los mega yates a los submarinos

Un nuevo 'juguete' está acaparando las miradas en el mundo de los multimillonarios. La exuberancia y poderío que los más adinerados tienden a demostrar, se centra desde hace un tiempo en el mundo submarino.

Tradicionalmente, las muestras de ostentación por parte de los más ricos estaban centradas en la compra de coches de lujo, yates, mansiones, joyas, aviones o helicópteros. Algo que ahora deja de ser mainstream en favor de los submarinos.

Esta nueva tendencia ha sido impulsada por el Migaloo M5. Una mezcla entre un yate gigante y un submarino, con la que los más acaudalados pretenden obtener privacidad, sofisticación y acumular vivencias que nunca antes han experimentado.

La empresa Migaloo Private Submersible Yachts cuenta con todo tipo de prestaciones acorde a las necesidades de este selecto grupo, con innumerables aspectos que lo hacen único y que cuenta con todas las facilidades de los mejores yates del mundo.

Como es habitual, la privacidad bajo agua es una de las premisas para todos ellos, aunque no es la única, ya que esta embarcación cuenta con suites VIP, gimnasios, jacuzzis, spa, etc. Su modelo M5 cuenta con 165 metros de largo, donde se ubica un helipuerto y una piscina. Esto no sería extraño si no fuera por el hecho de que es sumergible hasta 250 metros, pudiendo aguantar bajo el agua hasta cuatro semanas.

Principales características del Migaloo M5

Además de lo que ya hemos destacado de este 'yate-submarino', otro de los aspectos que más llaman la atención es la capacidad para alojar a 40 personas, entre los que se incluye a la tripulación y al personal.

En lo que respecta a las mencionadas suites VIP, estas cuentan con alojamiento de primera clase y máximo confort. Pero no queda ahí, ya que el submarino tiene también una sala de cine para poder entretener a todas las personas que van a bordo de la embarcación.

Además, en cuanto a la experiencia marina, el submarino cuenta con equipos de buceo, jet skis y kayaks, con los que todos los invitados podrán enriquecer su experiencia bajo el agua y poder interactuar con la fauna marina de manera directa.

Sin duda, se trata de toda una maravilla de la ingeniería náutica de nuestros tiempos; impactante por su tamaño y prestaciones y única por sus capacidades y polivalencia en infinidad de aspectos. Todo ello con un toque futurista y funcional a partes iguales.