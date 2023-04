Google Maps innova con la chincheta perenne que hace que jamás te pierdas

Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Google Maps continúa innovando para mejorar su servicio. Esta vez, uno de los mayores sistemas de mapeado digital del mundo ha estrenado una nueva función que facilita en gran medida las búsquedas y el uso de una aplicación indispensable en cualquier teléfono móvil.

Se trata de una utilidad destinada a solventar una problemática bastante común entre los usuarios de Google Maps. A menudo, cuando una persona realiza distintas búsquedas en esta app es habitual que se pierda el punto original que se estaba tratando de localizar, al ir explorando sus inmediaciones deslizando a otras partes que no aparecían en pantalla.

Según el medio especializado Xataka, Google Maps ha estrenado una suerte de chincheta perenne, es decir, que puede ser fijada sin temor a perder esa primera ubicación. Gracias a este sistema, ahora la chincheta se queda siempre situada en el mismo punto, pero si el usuario ha deslizado en el mapa y esa primera localización ya no está visible en pantalla, aparece un rastro que apunta a la dirección en la que se sitúa dicha ubicación original.

Además, si se clica en ese rastro de la chincheta, la app te devolverá a su localización aunque ya no esté visible en ese momento. Una cuestión que acelera la búsqueda en gran medida.

¿Cómo puedo usar la nueva chincheta perenne de Google Maps?

Desde el citado portal también explican que Google Maps no ha anunciado formalmente esta novedad. En este sentido, señalan que no todos los usuarios tienen disponible de momento esta función. No obstante, se puede probar suerte instalando la versión beta, sin garantías de que esta chincheta perenne esté implementada en todos los casos.