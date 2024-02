La comedia infravalorada de Ryan Reynolds con un estilo muy Deadpool que puedes ver en Disney+

Deadpool & Lobezno, la tercera entrega del extravagante antihéroe de Marvel, Deadpool, está prevista para llegar a las salas de cine en julio de 2024. Durante la célebre celebración de la Super Bowl, el evento deportivo definitivo de la National Football League (NFL) de Estados Unidos, se ha lanzado el primer tráiler oficial.

Marvel Studios, la empresa cinematográfica detrás de personajes icónicos como ‘Iron Man’ o el 'Capitán América’, ha optado por presentar el avance durante uno de los acontecimientos más destacados a nivel mundial. Esta táctica ha resultado ser efectiva y ha generado considerable atención.

En esta próxima entrega de Deadpool, el característico humor negro del personaje parece mantenerse intacto. Con apenas dos minutos de avance, logra arrancar algunas risas al espectador. Si a ti también te ha invadido el hype, y no puedes esperar al estreno de Deadpool & Lobezno, te recomendamos otra comedia de Ryan Reynolds que encantó a la crítica, que tiene el mismo humor que Deadpool pero que tristemente pasó desapercibida. Nos referimos a Free Guy, actualmente disponible en Disney+.

¿De qué va Free Guy? 4 razones para verla

En la película "Free Guy" de 20th Century Studios, un empleado de banco descubre que es un personaje secundario en un videojuego de mundo abierto y decide convertirse en el protagonista de su propia historia... una que él mismo reescribe. Es una explosiva comedia de acción que rompe constantemente la cuarta pared y en donde Ryan Reynolds está a un paso de ponerse el traje de Deadpool, así que te sentirás como en casa.

¿Y por qué deberías ver Free Guy más allá de su premisa? Te damos cuatro razones:

- La creación del mundo en la película satisfará tanto a los jugadores como a los no jugadores: Free City es un juego extremadamente popular donde reina el caos. Los jugadores llevan una vida audaz, subiendo de nivel mediante actos de violencia no provocados. Si te gusta Fortnite o GTA 5, ya te harás una idea. Pero si no te van los videojuegos, no pasa nada. La película explica sus conceptos de forma sencilla para que entiendas rápidamente lo que ocurre y puedas limitarte a reír.

- Al igual que la película en sí, la banda sonora es una fantasía encantadora: Quizás ninguna canción encapsule mejor la exuberancia de Free Guy que "Fantasy" de Mariah Carey, razón por la cual se utiliza con frecuencia a lo largo de la película. La ecléctica banda sonora de la película incluye cuatro pistas de música original del compositor nominado al Emmy Christophe Beck, y canciones de Fred Astaire, Mama Cass, Digital Underground, Joey Scarbury, Frankie Valli y otros.

- Los jugadores están literalmente en todas partes, junto con algunos otros divertidos cameos: Algunas de las figuras más influyentes del mundo de los videojuegos, incluidas Imane "Pokimane" Anys, Tyler "Ninja" Blevins, Lannan "LazarBeam" Eacott, Seán William "Jacksepticeye" McLoughlin y Daniel "DanTDM" Middleton, hacen cameos en Free Guy. Pero esos cinco nombres ni siquiera comienzan a rascar la superficie.

- El elenco está dispuesto a regresar para una secuela: Antwan (Waititi), el magnate codicioso detrás de Free City, está trabajando arduamente para lanzar una secuela del exitoso videojuego. Naturalmente, existe especulación sobre una secuela de Free Guy también en marcha.