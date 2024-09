Si recibes este SMS, la estafa ha comenzado

Nueva voz de alerta por la enésima estafa digital, de nuevo, donde más daño se puede causar. En los bancos. Precisamente, se trata de un nuevo formato que afecta a una entidad conocida por su histórico desarrollo digital. Pero, y haciendo honor a su antiguo lema comercial, esta vez sí que es "otro banco".

Efectivamente, se trata de una estafa que está llegando a los teléfonos móviles de clientes de ING a través de mensajes de texto (SMS). Desde la propia entidad han alertado sobre este "fraude por e-mail" o fraude del "SMS que te pide verificar tus datos".

Precisamente, la estafa está teniendo tal repercusión que desde la Organización de Consumidores (OCU) han dado la voz de alerta y han explicado lo que hay que hacer para mantenerse en guardia ante este tipo de amenazas. "Cuidado es un nuevo caso de smishing cuyo objetivo es quedarse con tus datos y dinero", adelantan.

Lo primero que hay que tener en cuenta es cómo hay que actuar ante este tipo de SMS que apuntan al fraude. "No lo abras, no entres en el enlace: bloquea el número y elimina el SMS de tu móvil", subrayan desde la OCU. Pero, ¿y si has hecho clic en el enlace? En este caso esto es lo que aconsejan hacer:

Informa al banco de la situación, usando un contacto seguro: el teléfono de atención al cliente, entrando a la app o a la web (nunca desde el mensaje).

Comprueba con regularidad los movimientos de la cuenta para identificar posibles cargos no autorizado: si se producen, notifícalo al banco inmediatamente.

Informa del engaño al INCIBE y si te sustraen dinero, denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las 8 advertencias de ING para no correr riesgos:

En este sentido, en la propia web de ING han dejado una serie de advertencias y explicaciones para que no haya ninguna duda entre sus clientes y no incurran en esta estafa u otras de corte similar. Son estas, textualmente:

En ING nunca te pediremos que verifiques tus datos con un SMS. Puede que recibas una notificación push de la app o que, si te lo mandamos por correo, te invitemos a entrar a nuestra web o app. Desconfía de los SMS con enlaces: en ING nunca los incluimos. La única excepción es que, si mencionamos nuestra web ing.es en el mensaje, tu móvil lo interprete como un enlace y lo subraye. Adicionalmente, fíjate en la URL del enlace. Una web que no es ing.es o un enlace acortado de bit.ly son también un indicio sospechoso. Comprueba también la firma del SMS. Nosotros siempre nos identificamos como ING o ING DIRECT, pero nunca te enviaremos un mensaje sin identificar o con una firma como ING BANCO S.A.