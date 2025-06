La prometedora renovación de Apple: el mayor rediseño de su sistema operativo en 12 años y el avance inevitable de la IA

dpa/picture alliance via Getty I

Se avecinan tiempos nuevos. Pero no, no se trata de ninguna reestructuración en la dirección de Apple ni muchos menos. Hablamos del paso agigantado que la compañía que lidera Tim Cook ha anunciado esta semana en su conferencia anual de desarrolladores, WWDC 2025, para todos sus dispositivos.

La compañía con sede en Cupertino, California (EEUU), dio a conocer el pasado lunes el que va a ser el camino que quiere recorrer durante los próximos años. Una travesía que empieza con una novedad importante, el primer rediseño de sus sistemas operativos en 12 años.

Pero todas las novedades que Apple ha presentado esta semana no caben solo en una mano y para poder usarlas con normalidad habrá que esperar a la fecha habitual de las grandes actualizaciones de la tecnológica, en otoño.

Liquid Glass

Es sin duda el mayor salto que Apple ha revelado en su conferencia anual de desarrolladores. Se trata del llamado Liquid Glass, un nuevo diseño de software que cambia la estética de los dispositivos de la marca y que se hará notar en todas las plataformas: iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 y tvOS 26.

Según las primeras pinceladas que se han podido ver del primer rediseño en 12 años de la compañía que lidera Tim Cook, se trata de un material translúcido que busca mantener la identidad habitual, pero con un grado más de expresividad.

Se trata de una especie de cristal líquido tecnológico con el que se busca dar mayor protagonismo al contenido, aportando más espacio a la pantalla como tal. Un paso con el que se busca mejorar el dinamismo de los controles, de la navegación o de los propios iconos de las apps.

Con la nueva actualización, los elementos de diseño actualizados ofrecen nuevas experiencias en apps como Cámara, Fotos, Safari, FaceTime, Apple Music, Apple News y Apple Podcasts.

Apple Intelligence, un importante paso adelante

La WWDC 2025 se ha producido un año después de que Tim Cook pronunciara las palabras mágicas: "Nos emociona abrir un nuevo capítulo en la innovación en Apple. Apple Intelligence transformará lo que los usuarios pueden hacer con nuestros productos y lo que nuestros productos pueden hacer por ellos".

Desde entonces, Apple no ha detenido su apuesta por la IA para no quedarse atrás en el mercado. Es evidente que una de las mayores tecnológicas a nivel mundial no puede quedarse atrás y en la conferencia de esta semana ha dado muestras de que ya se está buscando llegar a otro nivel.

La compañía californiana dio a conocer el pasado lunes nuevas prestaciones gracias a Apple Intelligence. Algunas van desde un potente salto con funciones como Live Translation, una herramienta que permitirá que los usuarios se comuniquen en varios idiomas con una traducción instantánea.

“El año pasado, dimos los primeros pasos en un camino para brindar a los usuarios inteligencia útil, relevante, fácil de usar y justo donde la necesitan, protegiendo al mismo tiempo su privacidad. Ahora, los modelos que impulsan Apple Intelligence son cada vez más capaces y eficientes, y estamos integrando funciones en aún más lugares en cada uno de nuestros sistemas operativos”, afirmó Craig Federighi, vicepresidente sénior de Ingeniería de Software de Apple.

Pero la cosa no queda ahí. La compañía con sede en Cupertino ha abierto las puertas de su IA a todas las aplicaciones para "brindar a los desarrolladores acceso directo al modelo básico en el dispositivo que impulsa Apple Intelligence, permitiéndoles acceder a una inteligencia potente, rápida, diseñada con privacidad y disponible incluso sin conexión". "Creemos que esto impulsará una nueva ola de experiencias inteligentes en las apps que los usuarios usan a diario. Estamos deseando ver lo que los desarrolladores crean", explicó Federighi.

Se trata del nuevo Foundational Models Framework, una herramienta con la que los desarrolladores de apps pueden usar el sistema de Apple para ofrecer nuevas experiencias a los usuarios con la inferencia de IA gratuita. El ejemplo propuesto por la compañía de Tim Cook es llamativo: usar una app educativa para, gracias a la cámara y Apple Intelligence, capturar los apuntes de una hoja para hacer varias preguntas automáticas y aportar una mejora en el estudio.

Una de las cosas que más reacciones han provocado ha sido la herramienta Filtro de Llamadas, en la app Teléfono. Se trata de una especie de bloqueo con IA con el que se busca eliminar distracciones al responder a llamadas de números desconocidos obteniendo información de quién llama. Los usuarios verán un mensaje en pantalla en el que sabrán si es spam o si se trata de una persona particular.

Filtro de llamadas. APPLE

Hacer deporte de forma inteligente

Con el objetivo de hacer deporte de una forma motivadora y que sirva para mejorar, la actualización en Apple Watch viene con una nueva herramienta debajo del brazo, Workout Buddy, un asistente de IA, que estará entregada en la aplicación Entreno.

Apple busca mejorar la experiencia de fitness de sus wereables. Los usuarios recibirán mensajes de motivación personalizados de este asistente tras incorporar información de los entrenamientos y usar el historial de actividad para motivarles a la hora de hacer deporte.

Workout Buddy puede indicar cómo de avanzados están los anillos de ejercicio o cómo está siendo el entrenamiento y mandar mensajes automáticos para motivar de forma natural a los usuarios.

"Con un espectacular nuevo diseño, la prestación Workout Buddy con Apple Intelligence, sugerencias de música personalizadas en la app Entreno y más inteligencia en Grupo Inteligente y Mensajes, estamos deseando ver las múltiples maneras en las que watchOS 26 ayudará a los usuarios a mantener una vida activa, sana, conectada y segura durante todo el día", defendió David Clark, director sénior de Ingeniería de watchOS de Apple.

Liquid Glass en un Macbook APPLE

Hasta el infinito y Mac allá

Apple también dio a conocer macOS Tahoe 26, el nuevo sistema operativo con el que buscan dar un salto aún mayor a todos sus ordenadores Mac. Estrena un diseño más potente y espectacular para que los usuarios puedan realizar más tareas de forma fácil.

Al igual que el resto de dispositivos, el Liquid Glass será protagonista en los ordenadores Mac. Cambia la estética de sus dispositivos, los usuarios podrán recibir sus llamadas con Continuidad, siempre que el dispositivo esté cerca del ordenador y Spotlight, la herramienta central para buscar cualquier contenido en el Mac, se puede usar de una forma más fácil.

Craig Federighi destacó que "macOS es el corazón y el alma del Mac, y nos hemos basado en los elementos que más gustan a los usuarios para crear Tahoe". "Tanto si eres un usuario avanzado como si acabas de iniciarte en el Mac, hay nuevas prestaciones para que cada persona pueda impulsar su productividad y trabajar en el Mac y el iPhone con más fluidez que nunca", razonó.

Un estilismo que ahora también se hará notar en el iPad. Con iPadOS 26, se contará con un nuevo sistema de ventanas con el que se puede ajustar su tamaño y se podrá usar la app archivos, como el Finder en los Macs. Un cambio que permitirá unir lo mejor del Mac con lo mejor del iPad, algo que lo puede convertir en un rival real del portátil.

Los AirPods también contará con una mejora en la grabación de sonido. Se incluirá un avance con Aislamiento de Voz y se podrá usar la parte alargada de los wereables de Apple para iniciar o detener grabaciones.

La renovación de Apple y el salto a la fase 26 de la compañía de Tim Cook están a la vuelta de la esquina. La WWDC 25 viene a confirmar que los planes con su IA de la compañía con sede en Cupertino no han hecho nada más que empezar y que lo mejor, probablemente, este por llegar.

