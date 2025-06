Apple pone el foco en las pymes españolas tras el impulso de la IA en sus principales dispositivos

Nadie va a descubrir en junio de 2025 que Apple es, por méritos propios, una de las principales compañías tecnológicas a nivel mundial. Pero la compañía con sede en Cupertino, California (Estados Unidos), quiere dar un impulso en su estrategia y ha puesto en su punto de mira a las pequeñas y medianas empresas en España.

En un encuentro organizado con la prensa junto a dos compañías de éxito españolas que llevan tiempo integrando el ecosistema iOS entre sus trabajadores, ha quedado claro que la apuesta, ahora, está en intentar captar la atención de aquellas pymes que buscan dispositivos que les faciliten las cosas, ya sea con un servicio postventa a la altura o con el impulso y la ayuda de la inteligencia artificial.

Y no es casualidad que la compañía que lidera Tim Cook haya echado el ojo en las pequeñas y medianas empresas. Una apuesta del gigante tecnológico por los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que apunta a que el 98% de las compañías españolas cuentan con un máximo de 10 empleados.

Eso coincide con la medida que ha impulsado el Ministerio de Transformación Digital, el llamada Kit Digital. El objetivo del Gobierno de España es el de ayudar a los autónomos y las pymes para implantar soluciones tecnológicas a través de los fondos europeos NextGenerationEU.

Un programa que ofrece un bono digital con el que las empresas beneficiarias pueden contratar servicios de digitalización, desde asesoramiento por su presencia en internet a dispositivos tecnológicos. Algo que sirve para llegar para montar un ecosistema potente con ordenadores de última generación, como pueden ser los de Apple.

El salto con Apple Intelligence

Con la inteligencia artificial en su máximo esplendor, Apple también sigue dando pasos agigantados para no quedarse atrás y, a pocos días de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de la compañía, sigue poniendo en valor el trabajo de Apple Intelligence en sus dispositivos.

Conocedores de que hay compañías que pueden decantarse por los dispositivos que cuenten con sistemas que incluyan la IA, el gigante tecnológico busca atraer mercado empresarial a través de sus últimos avances.

Antes de que desvelen lo que se están trayendo entre manos para el futuro más cercano, Apple ya ha desarrollado varias herramientas nuevas para mejorar y facilitar la escritura para todas estas pymes. Por ejemplo, a la hora de redactar un texto. Tal y como mostraron a los medios de comunicación asistentes al acto, es muy sencillo pedirle a Apple Intelligence que convierta el texto con las palabras adecuadas.

Funciones que, por sencillas, no dejan de sorprender. Como hacer un resumen exhaustivo de un plan de negocio concreto en apenas segundos, leer la versión abreviada de una larga conversación en grupo o dividir la pantalla en hasta cuatro apartados para poder hacer varias tareas a la vez.

La llegada de Apple Intelligence a España: un importante avance convertido en necesidad La empresa liderada por Tim Cook continúa desplegando su sistema de inteligencia artificial y, desde el pasado 1 de abril, ya se incluyen en sus últimos dispositivos en España. Pese a llegar un poco más tarde que su gran rival, Samsung, apuesta por la privacidad como su buque insignia.

Es evidente que el salto es importante, pero también lo hacen de la mano de la herramienta que lo originó todo, ChatGPT. La compañía tiene un acuerdo con OpenAI en la que todos los usuarios de Apple pueden usar sus servicios y la información que se pueda compartir no irá a las bases de ChatGPT ni se usará para mejorar la aplicación y entrenar la IA.

Otros de los tips, imprescindibles para muchas compañías, es el de escanear. Como algunos de los empresarios presentes en el acto aseguraron, habían escaneado documentos firmados con la aplicación de Notas, pero ahora no hace falta. Con solo hacer click derecho en el escritorio, se abre la opción escanear documento en los Macs y se puede habilitar el teléfono, en caso de que sea iPhone, para poder escanearlo rápidamente y convertirlo en un archivo en cuestión de segundos.

Tener lo que las empresas necesitan

La compañía con sede en Cupertino busca dar a conocer los múltiples servicios de asesoramiento, soporte y seguridad que ofrecen a las pequeñas empresas que compran sus dispositivos con ellos. Con el equipo de Apple Retail Business, no tan conocido, ofrecen asesoramiento integral gratuito a las empresas.

Apple defiende que tiene lo que necesitan las pequeñas y medianas empresas necesitan y, entre su amplia oferta de acompañamiento, también se encuentra Apple Business Manager. Un portal web con el que cualquier compañía puede gestionar la adquisición de equipos.

También cuenta con un equipo de expertos en pymes que se encuentra a disposición de los clientes. Su fin es el de aconsejar a todos los usuarios antes, durante y después de la compra de un dispositivo, ajustándolo a cada presupuesto.

Dos casos de éxito

En el evento organizado con medios de comunicación, se ha dado a conocer el caso de dos empresas españolas que apostaron desde el principio por Apple. Una de ellas es Playtomic, la mayor plataforma para clubes y jugadores de deportes de raqueta en todo el mundo. La otra, Morrison, una firma de zapatillas y ropa que se ha convertido en una marca de referencia en el país.

En el caso de Playtomic, Pedro Clavería, cofundador y CSO (Chief Strategy Officer) destacó que "se nota mucho la eficiencia del Mac en el día a día con funciones como compartir pantalla y por la duración de la batería que es imbatible".

En un mundo en el que la ciberseguridad es cada vez más importante, reconoce que "cuando gestionas tantos datos y pagos de clientes la seguridad es clave, y el Mac nos da tranquilidad en este aspecto".

Jacobo Campuzano, Brand Manager de Morrison, también explicó que para "llegar a ser los mejores hay que competir con lo mejor" y, en su caso, optaron "por los dispositivos de Apple para que todo lo que creamos se haga con la más alta calidad en todos los niveles de la empresa".

"Hasta que no empezamos a implementar el Mac en los equipos de trabajo más allá del departamento de marketing de producto no fuimos conscientes de las capacidades del ecosistema de Apple que no estábamos aprovechando hasta ese momento", razonó.

La compañía que lidera Tim Cook busca ampliar su hueco entre los empresarios españoles. Su ecosistema, su servicio de asesoramiento integral a compañías y el desarrollo de Apple Intelligence son los baluartes con los que la tecnológica quiere poner solución a los problemas que le puedan surgir a los autónomos y a las pymes.

