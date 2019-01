Significado y efectos de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado

Desde una perspectiva económico-financiera. La técnica presupuestaria utilizada se basa en la estructura Plan-Programa-Presupuesto. Los programas plurianuales y la planificación y programación de proyectos relacionados con políticas públicas serían los principales perjudicados ante una prórroga presupuestaria. No todas las partidas presupuestarias son prorrogables, y las inversiones, en cuanto gastos de capital, no lo son, de forma que no se podrán acometer nuevos proyectos, y la capacidad de decisión en los ya emprendidos será reducida o nula.

Con la prórroga se le da cierta continuidad al gasto corriente, ya comprometido, pero se imposibilita la realización de gastos directamente generadores de crecimiento. Todo ello requiere de un aumento de la actividad supervisora y fiscalizadora interna de los organismos de la Intervención. Por otra parte, ¿qué sucederá si no hay crédito o éste no es suficiente para acometer las actividades consideradas como necesarias?