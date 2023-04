La AEMET da la noticia más esperada para este sábado

Yiu Yu Hoi via Getty Images

Es una de las noticias más esperadas y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) lo ha confirmado en las últimas horas. A partir de este viernes, un frente que pasará de oeste a este y dejará posibles lluvias en gran parte de España.

El portavoz del organismo, Rubén del Campo, ha precisado que no se va a tratar de un episodio de precipitaciones abundantes ni persistentes, pero "por lo menos es posible que llueva en muchas zonas donde no lo hace desde hace más de un mes", como por ejemplo en Madrid, donde no cae ni gota desde el pasado 8 de marzo.

El paso de este frente provocará un descenso de las temperaturas "notable pero pasajero" y después del frente volverán a dominar las altas presiones sobre España y las lluvias volverán a ser escasas.

Las lluvias afectarán a amplias zonas del territorio, aunque en general no se va a tratar de precipitaciones muy abundantes. Es poco probable que se superen los 10 litros por metro cuadrado de lluvia, salvo en puntos de Galicia y del entorno de los Pirineos.

En esta zona las precipitaciones serán algo más abundantes y, además, en el entorno de los Pirineos norte de Navarra, norte de Aragón tan el norte de Cataluña estas precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas.

El sábado se espera una bajada notable de las temperaturas en casi todo el país, que en el norte y este puede ser de más de seis a ocho grados respecto al día anterior por lo que el termómetro estará en valores más propios para la época, ya que solo pasarán de 25ºC en el valle del Guadalquivir y en puntos muy aislados del tercio oriental peninsular y de Baleares.