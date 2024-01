Resumen del fin de año delante de Ferraz en 1 minuto

Bienvenidos y bienvenidas al fin de año facha. Unas 300 personas de un grupo de canto, además de aficionados a las banderas con pajaritos (por no llamarlos directamente fascistas) decidieron pasar el fin de año de la manera más triste y ridícula posible. Es decir, haciendo el imbécil delante de la sede del PSOE.

Y no me lo explico, los odian tanto que ya incluso han empezado a amarlos. Porque, ¿cómo de desequilibrado tienes que estar para pasar una noche tan importante como la de fin de año no con amigos o familiares, sino delante de la sede del partido político que tantísimo odias? Y después de sus amables palabras y de insultar un poco a Almeida por no dejarles entrar sus camiones, cogieron un muñeco que representaba a Pedro Sánchez, le pusieron una soga al cuello, lo colgaron de una farola y le empezaron a pegar con un palo. No es broma. De verdad.

De hecho, alguno se motivó especialmente creyéndose que estaba en un videojuego. Supongo que luego llegarían a casa y contarían a su familia que habían hecho una gran proeza patriótica en defensa de España. Es decir, pegarle a un muñeco de cartón. Se suele decir eso de “año nuevo, vida nueva”, pero en este caso ha sido “año nuevo, ridículo nuevo”.