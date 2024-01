Abre un debate al revelar la conversación de WhatsApp que tuvo con una compañera de universidad

Con la vuelta de las navidades y ya en pleno mes de enero llegan los exámenes finales del primer cuatrimestre universitario. Las noches sin casi dormir o los arreones de última hora se convierten en el día a día de miles de jóvenes durante estas próximas semanas.

Además, también llegan los apuros por un tema que no se tiene o un ejercicio que no está hecho. Esto le ha pasado a la creadora de contenido en Tik Tok Paola Morales, que ha abierto un debate en esta red social tras mostrar la conversación que ha tenido con una compañera de su clase.

"Esto es una conversación con una persona de mi clase que estuvimos hablando el día anterior de un examen para ver qué era importante, lo que podría entrar y ahí me di cuenta que el ejercicio que me había mencionado no lo tenía", comienza diciendo en el vídeo.

Entonces le preguntó por WhatsApp si tenía ese ejercicio. Su compañera le contestó que sí y ella aprovechó para preguntarle si se lo podría pasar. "Es que ese no lo tengo y como me dijiste que era importante", le añadió.

Su colega universitaria le dijo que sí, pero que le enviaría la foto cuando llegara a casa por la noche que estaba en una clase.

"Ahí se terminó la conversación, pasaron las horas y le iba a escribir por la noche, pero no lo hice. Al final le escribí por la mañana a las 9 y, como no me respondió, a las 12 le ya dije 'supongo que no querrás pasármelo, no pasa nada'. Se terminó la conversación con esto", remata.

Tras contar su caso hace la siguiente reflexión: "Si tú me preguntas a mí algo y yo sé la respuesta, te hago un vídeo y te lo explico. A esta gente le falta compañerismo y en el día de mañana lo van a pagar. Esto es una carrera y tú vas a aprobar independientemente de que lo haga yo".

Sin embargo, en los comentarios las respuestas han defendido a ambas partes. Algunos usuarios son partidarios de enviar los ejercicios siempre y cuando esa persona haya mostrado implicación durante las clases.