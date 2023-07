Acude a un restaurante con una oferta 2x1 y ojo a lo que le intentan hacer: no cuela

El creador de contenido @dannusx ha relatado durante un directo de TikTok lo que le ocurrió una vez en un restaurante al que acudió tras recibir una oferta 2x1 a través del correo electrónico.

Según ha explicado mientras charlaba con los usuarios de la plataforma, en la que acumula más de 330.000 seguidores, cuando fue a pagar y a pasar el QR que había recibido la camarera le adelantó que no iba a ser posible.

La razón que le dio en un principio es de lo más descabellada, ya que argumentó, en un primer momento, que tendría que haber traído la oferta impresa en papel para poder validarla.

En respuesta, el joven, que no daba crédito a la excusa, replicó que, si realmente fuera ese el caso, tendría que venir la información reflejada en el email.

"Me dijo que ella no podía hacer nada y que se lo iba a preguntar a su encargado. Yo le dije que quería hablar con él, porque ella no iba a poder (solucionar el problema)", ha relatado.

Cuando acudió el responsable a la mesa del comensal, con el que ha asegurado que se puso "más bravo", este confesó lo que ocurría en realidad: "Me reconoce que tiene el lector de QR roto, pero, claro, lo hace después de intentar dejarme mal a mi".

Para terminar de contar lo ocurrido, ha opinado que debería haberle venido "con estas de primeras" en vez de mentir durante "15 minutos" que duró la inventada explicación.