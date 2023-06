La difundida respuesta de esta inquilina cuando su casero le anuncia que le va a subir el alquiler

La usuaria de Twitter @Alcachofitaa2 dio mucho de qué hablar hace unas semanas, cuando subió a esa red social la respuesta que le dio a su casero cuando éste insinuó que le iba a subir el alquiler. Ahora, está volviendo a triunfar al mostrar su réplica cuando el propietario le ha dejado claro que quiere un incremento.

"El casero ha vuelto a atacar, pero no ha contado con mi carta oculta. Novio ha estudiado derecho😈", ha escrito junto a un pantallazo en el que ella le informa que finalmente no dejarán el piso. "Tenemos que hablar porque tenemos que subir el alquiler", le anuncia el casero.

La respuesta de la inquilina es firme: "Pues sería el 2% que marca la ley de arrendamientos interurbanos, que serían siete euros. Así que no hay problema". Pero el dueño avisa: "Lo hablamos. No serían siete euros".

"Sí, serían siete euros", certifica ella antes de recomendarle hablar con el experto "si tiene dudas". "Me jode un poco tener que mandarle al hombre™ en este caso, pero bueno, aquí se trata de que el hombre™ tiene conocimientos técnicos. Básicamente le he hecho un 'háblalo con mi abogado'. Y eso ha ido a hacer", dice la usuaria en otros mensajes.

Según explica, su pareja le ha dicho al casero: "Nosotros te vamos a pagar la subida del 2%, si no lo aceptas nos puedes demandar y si no quieres coger el dinero, lo consignamos en el juzgado y ya ahí les explicas a ellos porqué la fianza no está en el AVRA".

Y el dueño ha replicado: "Bueno, mejor lo hablamos en persona". Pero el inquilino ha dejado claro: "No, ya que hay discrepancias prefiero que sea todo por escrito para que quede registrado todo lo que se diga".

"De verdad, has hablado con nosotros un montón de veces ¿A ESTAS ALTURAS NO TE HAS DADO CUENTA DE QUE IMBÉCILES NO SOMOS? ¿No has notado en nuestra forma de expresarnos que sabemos perfectamente de qué estamos hablando?", pregunta la usuaria, que subraya que el casero "no es un tonto ni un cateto, de hecho es un hombre bastante inteligente que no está acostumbrado a tratar con gente más inteligente que él y que sea capaz de llevarle la contraria con la ley en la mano" ni a que le digan que no.

El tuit con la respuesta al casero se ha convertido en un fenómeno viral rápidamente, con más de 2.000 'me gusta' en apenas dos horas.