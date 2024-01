Las palabras de Alberto San Juan sobre ser español que están escociendo a más de uno

El actor Alberto San Juan, que estrena ahora la serie Cristóbal Balenciaga y la obra Macho grita, ha provocado multitud de comentarios por una afirmación en la que da su opinión sobre qué supone ser español.

En una entrevista en El Mundo, San Juan asegura: "A partir de 1492 se impone que ser español es vivir, bailar, rezar, comer, creer, pensar y hablar de una sola manera. A partir de 1492, ser español supone pensar menos".

Antes de decir eso, el acto reflexiona: "Me planteo qué es ser español y me doy cuenta de que ser español como mucho es una tercera parte de lo hispánico. Porque lo hispánico hasta la victoria militar de la corona de Castilla en 1492, era tan cristiano como judío o musulmán. Y no hablo solo de religión. Hablo de algo mucho más ancho, hablo de la cultura, del modo de vivir y del modo de convivir".

"Para construir una cierta idea de lo español se mutila una gran parte de lo hispánico", dice, antes de añadir: "La identidad española es absolutamente trans porque su pasado es multicultural. De pronto, hubo un proyecto político objetivo que se basó en la dominación, el poder y la acumulación de privilegios y que se revistió de un discurso cultural que dice: 'El bien somos nosotros y el mal, los otros. Y por ello, os subordináis u os vais'.

Tras esas palabras, un usuario apunta: "España a partir de 1492: Fernando de Rojas, Cervantes, Gracián, la Escuela de Salamanca, Fray Luis, Santa Teresa, Quevedo, Saavedra Fajardo, Donoso, Unamuno, Zambrano, Ortega y Gasset, Jiménez Lozano...".

Y entre quienes han reaccionado a ese mensaje está Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox, que ha criticado: "Alberto San Juan no sabe que un imbécil que odia es un imbécil al cuadrado".