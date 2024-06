Alerta de cómo le han robado 1.200 euros a una compañera del trabajo: puede pasarle a cualquiera

La usuaria de TikTok @_lorenaruiz6 ha dado la voz de alarma por una estafa en la que cayó una compañera de su trabajo y con la que le robaron 1.200 euros.

Según cuenta, todo empezó con una llamada de teléfono en la que el contacto que le aparecía era su banco de confianza. Relata que le dijeron que le estaban intentando hacer un pago de 500 euros en su cuenta y le preguntaron que si ella lo había autorizado.

Afirma que su compañera dijo que no y que los propios estafadores le dieron datos personales muy precisos sobre ella para ganarse su confianza, como su nombre, número de cuenta y últimos movimientos.

"Dicen: como quieres rechazar estos pagos y no lo puedo hacer desde aquí, métete en la app con tu huella y todo y sigue los pasos que yo te diga'. Se mete en la cuenta del móvil y le aparecen pop ups, ventanitas y pone: pago de no sé cuántos, todo muy formal y le preguntan si quiere autorizar. Y le decían: dale a ignorar, y ahora dale a rechazar", sigue contando la usuaria.

"Lo hace y de repente hacen 1.200 euros pum", alerta antes de admitir que "viéndolo desde lejos dices: ¿obviamente por teléfono cómo autorizas nada?".

"Pero a mí me ha pasado que hice una compra de 50 euros y cuando fui a comprar online el banco me llamó y me dijo si estaba intentando hacer una compra y dije: sí. Y me dijeron: 'Vale, vale. Pues eres tú y no es otra persona'. Yo no sé si hubiera caído, quiero pensar que no, pero lo hacen tan bien...", se ha lamentado.

En los comentarios, son muchos los usuarios que avisan de que ellos también han estado a punto de picar: "Ayer le pasó a mi pareja exactamente lo mismo, menos mal que vi tu vídeo justo la tarde de antes y supimos que era esta estafa!!!".

"A mí me pasó, me llamaron, y me agobié y tuve la suerte de decir 'voy directamente a la oficina' y me colgaron enseguida", dice otra persona.