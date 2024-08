Alexelcapo da una respuesta muy sonada a las comentadas palabras de una joven sobre el precio del alquiler

Uno de los creadores de contenido más populares de España, Alejandro Fernández, conocido como 'Alexelcapo', ha comentado el siempre reivindicado tema de debate de los altos precios de los alquileres de la vivienda, arrasando en X (la red social conocida anteriormente como Twitter).

Lo ha hecho a raíz de la reproducción de las palabras de una lectora de El País en el programa de la Cadena Ser 'Hoy por hoy', que preguntaba acerca de los precios: "¿De verdad se puede culpar a los jóvenes?".

"Tenemos que aguantar leer que somos unos egoístas, que no queremos formar una familia, el dedo acusatorio siempre apunta a nuestra generación, pero nadie piensa en por qué no nos casamos, por qué no compramos casas, no tenemos hijos...", escribió la lectora de El País.

"Tengo 37 años y tengo amigos con los que crecí, amigos que tienen mi edad, que han aceptado que jamás se podrán comprar un piso aquí en Mallorca", ha afirmado al principio del tuit, que ha acumulado cifras de récord con 2,6 millones de reproducciones y más de 30.000 'me gusta' en menos de 24 horas.

El precio medio del alquiler de una habitación en Palma de Mallorca, así como en Madrid, tal y como publicó el portal Idealista, es de unos 500 euros.

Alexelcapo ha sido comentado el caso: "Tantos años viviendo al límite del alquiler no da para ahorrar... Y sin ahorro no puedes comprar. Los años pasan y ahora acercándose a los 40 no tienen ya tiempo de ahorrar para firmar 30 años de hipoteca. No les da la vida, literalmente", ha razonado.

Su conclusión ha sido demoledora: "Son ciudadanos que han hecho lo que les dijeron: estudiar y trabajar. Ahora asumen que jamás tendrán un piso o una casa a su nombre. Nunca. Si eso no es un fracaso de la sociedad entera, yo ya no sé".

Más tarde ha seguido alargando su discurso, diferenciando que a los amigos que sí les ha ido bien es porque "sus familias tienen dinero" y que, aunque no esté en contra de que sus padres ayuden a sus hijos, ha recalcado que "esas personas no han hecho nada para merecer dicha ventaja".