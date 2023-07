Aluvión de 'me gusta' en plena ola de calor a un producto de Mercadona que cuesta 2,50 euros

El usuario de Twitter @juaanmardgz ha compartido en esa red social el efecto, según él maravilloso, que le está haciendo un producto de Mercadona en plena ola de calor. Su mensaje acumula en menos de dos días más de 4.200 'me gusta'. Además, ha provocado un vivo debate en torno a ese artículo.

Se trata de gel de pies y piernas refrescante mentol de Deliplus, que según afirma le está sirviendo para aliviarse en este caluroso mes de julio.

"Esta mañana no sé si en Tiktok o aquí, he visto que recomendaban este gel para el calor, total que he ido a Mercadona a cogérmelo porque estaba desesperado de sudar por respirar y vayaaaa que si funciona", afirma antes de rematar: "Por 2’50 podéis pasar frío pero frío frío aún estando a 40º hacedme caso".

En otro mensaje, el mismo usuario ha matizado que el gel "se supone que es solo para pies", pero ha señalado que él se lo pone "por todo el cuerpo porque la que tenga miedo a morir que no nazca".

Aunque ese tuitero dice que a él le hace "hasta tiritar", algunos usuarios tienen una opinión bien diferente: "Yo lo he probado y es como si no me echara nada. Lo he metido en la nevera y está frío una vez te lo pones, pero nada más. No he encontrado el frío ni el frescor por ningún sitio".

Otro tuitero apunta: "Eso es como echarte Listerine o restregarte un chicle de menta. Yo lo compré ayer también, y me resulta una sensación hiper desagradable".

Muchos otros, en cambio, alaban al gel en cuestión: "Ayer me puse uno de ese estilo, y me tuve que tapar, pero es que no sé me iba el frío ni tapada. La sensación no te creas, fue horrorosa".

Y otro: "Yo también me la he comprado hoy y menuda maravilla".

Estas son otras de las opiniones que ha provocado el artículo: