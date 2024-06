Aluvión de 'me gusta' a Gorka Landaburu por su directa respuesta a Unai Simón

El periodista Gorka Landaburu ha dado una de las respuestas más sonadas a Unai Simón, portero de la selección española, después de las polémicas declaraciones de éste, en las que aseguró que los futbolistas no deberían opinar de polémica a raíz de que el francés Mbappé se posicionara en contra de la ultraderecha.

En un mensaje en la red social X que acumula más de 4.000 'me gusta', Landaburu se dirige directamente a Simón: "No Unai, los deportistas también formáis parte de la sociedad, votáis y podéis opinar".

"Otra cosa es, si os apetece u os conviene. No sois seres extraños por darle al balón. Yo apruebo a Mbappé y demás deportistas franceses por tomar partido", añade el periodista.

Unai Simón hizo sus declaraciones, que están provocando numerosas críticas y también sonoros aplausos, después de que le preguntasen por las palabras del francés Mbappé, que se posicionó en contra de la ultraderecha.

Cuestionado sobre si en España serían posible unas declaraciones así, Simón afirmó: "Creo que los jugadores tenemos mucha repercusión, pero al final es un tema político".

"Creo que tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos opinar o no", siguió.

"No sé si deberíamos hacer estas cosas. Porque yo aquí, presente ante vosotros, soy jugador de fútbol, yo me dedico al fútbol, soy un profesional del balón y creo que de lo único que me debería dedicar a hablar en este momento, aquí con vosotros, es de estos temas deportivos y los temas políticos dejarlos a otras personas o a otras entidades", reiteró.