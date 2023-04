Ana Peleteiro se defiende de los ataques que ha recibido tras opinar del caso Ana Obregón

La atleta Ana Peleteiro, bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, publicó la semana pasada tras conocerse el caso de Ana Obregón una crítica opinión sobre la gestación subrogada y defendió la adopción como alternativa.

"NO COMPRES, ni utilices a las mujeres en situaciones vulnerables. El separar a un bebé recién nacido de su madre, por culpa de ese tipo de prácticas es una ABERRACIÓN. Para esos bebés, por mucho que otras personas estén pagando por ellos, su madre SIEMPRE será la madre que lo gestó y los llevo dentro durante 9 meses", llegó a decir la deportista gallega.

Peleteiro también tuvo palabras para los que le atacaron por ser ella adoptada de niña: "Lo mío fue un acto de amor, mi madre decidió darme a otra persona que me pudiese mantener, que me hiciese feliz y que me hiciese tener un buen futuro".

"Esto es separar a un bebé de su madre por dinero, aprovechándose de una mujer que está seguramente en una situación muchísimo más desfavorecida que esa madre que está comprando al bebé es un delito y es una aberración", añadió.

La opinión de la atleta dio mucho que hablar en redes sociales e incluso recibió críticas desde partidos políticos como Vox. Ahora, la gallega se ha defendido como un comunicado en el que recuerda que ella nació en A Coruña y que es mestiza, ya que su madre biológica es gallega y su padre cree que africano, aunque afirma no haber tenido contacto con ellos.

"Mi madre, y si mi madre adoptiva y a mucha honra, es una de las personas que más amo en mi vida. Le debo todo y absolutamente todo lo que tengo (junto a mi padre) y todo aquel que conozca la relación que tenemos, lo sabe", ha confesado.

Peleteiro también ha informado que la adopción nacional, como en su caso, es 100% gratuita: "Y si, es una larga espera (en algunos casos menos que en otros) pero es maravilloso. Para mi, el mayor acto de amor que una persona puede hacer por un niño que no tiene familia, sea por la razón que sea".

Respecto a los comentarios que ha recibido en redes sociales, ha indicado que ella no los lee y que no le afecta en absoluto, ya que además es algo que ha trabajado en terapia.

Finalmente, la gallega ha dejado una reflexión: "Sólo ofende el que puede, no el que quiere. Por lo tanto, si no os agrada mi forma de ser, actuar, expresarme o simplemente mi vida, os invito a que me dejéis de seguir y dejéis de prestar tanta atención a lo que por aquí sucede".