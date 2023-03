Ana Peleteiro, adoptada de niña, contundente contra Ana Obregón: "Es un delito y es una aberración"

Los comentarios sobre la gestación subrogada y sobre las imágenes de Ana Obregón saliendo de un hospital de Miami con un bebé en brazos siguen copando las redes sociales. Una de las últimas en hablar sobre este asunto ha sido la atleta Ana Peleteiro, quien este miércoles ha criticado duramente que la presentadora haya recurrido a un vientre de alquiler para ser madre a los 68.

“¡Esta foto es de las cosas más ridículas que he visto en mi vida!”, ha empezado diciendo en una de las historias de Instagram en las que recuerda que "el tráfico de bebés" está prohibido en España.

“Por eso esta mujer ha tenido que irse hasta EEUU para poder llevar a cabo esta ilegalidad. No acaba de ser madre, NO. Acaba de comprar un bebé gracias a su estatus económico. Esa niña cuando tenga 10 años tendrá una madre de casi 80. Comprar seres humanos no está bien, utilizar a las mujeres como si fueran hornos no está bien", ha recalcado.

La gallega, que ha hablado en más de una ocasión de que es adoptada, ha defendido la adopción y ha recordado que "hay cientos de niños en España, en casas de acogida e internados, esperando a que alguna familia les abra la puerta de su casa para tener una vida digna, una familia que los quiera y sobre todo recibir amor verdadero".

"Si lo que quieres es ser mamá o papá y no puedes serlo de forma natural, ADOPTA”, ha señalado.

"NO COMPRES, ni utilices a las mujeres en situaciones vulnerables. El separar a un bebé recién nacido de su madre, por culpa de ese tipo de prácticas es una ABERRACIÓN. Para esos bebés, por mucho que otras personas estén pagando por ellos, su madre SIEMPRE será la madre que lo gestó y los llevo dentro durante 9 meses", ha recalcado.

Tras las críticas que ha recibido por algunos seguidores por expresarse así siendo adoptada, Peleteiro se ha defendido diciendo que es una de las personas que más puede decir que su madre adoptiva es su madre. "Pero a la Ana recién nacida a la que su madre abandonó con dos días de vidas, su madre era la madre que la abandonó, y ese bebé que hoy en día tiene 27 años ha sufrido un abandono de su madre, porque su madre es esa persona que lo gesta", ha recalcado.

También ha recordado que "aunque luego llegue una persona que le pueda dar un amor más grande y más puro que la persona que lo gesta, biológica", ese bebé "necesita a su madre gestante, porque lleva dentro de ella 9 meses".

"No me digáis que no sé de lo que hablo porque sé de lo que hablo, Ana Peleteiro, adoptada y abandonada con dos días de vida", ha enfatizado.

"A día de hoy me siento agradecida por ese acto, pero el hecho de ser abandonada me ha generado sensibilidades, miedos y un montón de movidas que he explicado ya y que he tenido que ir trabajando con los años por qué los tenía" Ana Peleteiro, atleta

En su última historia sobre este tema, Peleteiro ha calificado lo que hizo su madre biológica como un "acto de amor" porque no la podía mantener. "Decidió darme a otra persona que me pudiese mantener, que me hiciese feliz y que me hiciese tener un buen futuro", ha recordado sobre la decisión de su madre biológica de dejarla en un centro de A Coruña con apenas dos días.

Sin embargo, la medallista olímpica ha recordado que ha tenido que tratarse ese abandono para llegar al punto en el que está hoy en día. "A día de hoy me siento agradecida por ese acto, pero el hecho de ser abandonada me ha generado sensibilidades, miedos y un montón de movidas que he explicado ya y que he tenido que ir trabajando con los años por qué los tenía", ha apuntado.

Para concluir, Peleteiro ha dejado clara la diferencia entre la adopción y la gestación subrogada. "Lo mío fue un acto de amor, pero separar a un bebé de su madre por dinero, aprovechándose de una mujer que está seguramente en una situación muchísimo más desfavorecida que esa madre que está comprando al bebé es un delito y es una aberración", ha recalcado antes de concluir con un "sí, estoy en contra de la gestación subrogada y es una puta mierda".