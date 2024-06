Añade este ingrediente a un guiso de carne y muchos no pueden ni creerlo

La tuitera Pawsi (@xpawsi_) ha subido un vídeo a la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en el que muestra una inusual ocurrencia: echarle una cucharada de cacao en polvo a un guiso de carne.

Con este truco de cocina, Pawsi ha querido enseñarles a los usuarios de la red social su idea para mejorar un guiso de carne, eso sí, siendo ya consciente desde un primer momento de que muchos de los tuiteros la "cancelarían" por ello.

"Me van a cancelar de nuevo pero el dato de hoy es que si van a hacer un guiso, le echen una cucharadita de CACAO EN POLVO. Viaje de ida", ha escrito la tuitera, quien ha asegurado que este ingrediente le aporta al plato un sabor buenísimo.

En el vídeo se puede ver como la cocinera le echa a la olla en la que está cocinándose la carne y el sofrito -que contiene ingredientes como cebolla y tomate- una colmada cuchara pequeña de cacao en polvo.

"Me van a linchar", ha manifestado la tuitera, vaticinando las respuestas sobre su invento y, en parte, no ha ido desencaminada, ya que algunos usuarios han sido muy duros con su innovación: "Dios, extingan a estos intentos de cocineros"; "La gente no sabe qué hacer para llamar la atención hoy en día".

Pero, sin embargo, también ha habido muchas personas -de hecho, la mayoría- que han apoyado y agradecido esta idea y que, incluso, usan recetas parecidas: "Yo uso un cuadradito de chocolate amargo. Por las dudas que no tengan cacao en polvo, tiro el dato".

Además, ha habido incluso usuarios que han comparado esta ocurrencia con conocidas elaboraciones gastronómicas: "¿Se te escapa que una de las mejores ollas es el conejo o el pollo al chocolate?" o "Hay una receta mexicana que se llama mole poblano y es pollo con salsa de chocolate".