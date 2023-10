Andrea Ropero da la réplica más sonada a Javier Lambán tras su polémico mensaje sobre Israel

La periodista Andrea Ropero ha dado la réplica más sonada al tuit que el expresidente de Aragón, Javier Lambán, ha publicado en las últimas horas sobre la respuesta de Israel en Gaza al ataque del pasado sábado de Hamás.

"En esta ocasión, el ataque de Hamás es un brutal acto terrorista y la respuesta de #Israel es la legítima reacción de un Estado democrático. El antisemitismo tiene muchas caras", ha defendido el secretario general del PSOE de Aragón.

"¿Arrasar una zona civil llena de niños es legítima reacción? No. ¿Cortar la luz, el agua, impedir la entrada de comida y medicinas para la población palestina es legítima reacción? No, no lo es", ha asegurado.

"Que aniquilen a Hamás, no al pueblo palestino", ha sentenciado en la segunda parte de un tuit que suma en un día más de 2.600 me gusta.

El mensaje de la reportera de El Intermedio no ha sido el único y miles de personas no han dudado en reaccionar a las palabras de Lambán: