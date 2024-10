Angy Fernández habla sin pelos en la lengua de Leire Martínez 

La cantante y actriz Angy Fernández ha sido muy sincera a la hora de hablar de Leire Martínez, la ya exvocalista de La Oreja de Van Gogh después de que este lunes anunciara la banda donostiarra su separación con un comunicado.

Fernández compartió la opinión que había dado el usuario de X @RainRulo en un tuit en el que además había recuperado la entrevista de Martínez en la televisión navarra. "No me gustan las faltas de respeto. A mí que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee a mí", afirmó en ella la cantante.

"Si Amaia vuelve, si fuera verdad o si no fuera verdad [...] es algo que ahora mismo no me lo planteo y que además el grupo será el que tenga que decir o no si esto va a ser así o no, pero a mí lo que no me gusta es escuchar y ver determinados comentarios de 'ah, pues qué bien, qué estupendo, qué maravilloso que vuelva... y digo '¿y yo qué? Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante del grupo, que llevo 16 años en este grupo", añadió.

Fernández ha valorado a Leire como "una curranta de los pies a la cabeza" y ha recordado que lleva "17 años al pie del cañón y aguantando comparaciones". "Muy injusto. Ánimo y fuerza, compañera ❤️🩹🙌🏼", le ha dedicado.

En el comunicado publicado por el grupo a través de sus redes sociales aseguraron que la cantante donostiarra y el mítico conjunto "seguirán caminos separados" tras una decisión "dura y difícil" .

"La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada", se puede leer.