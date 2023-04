Anthony Blake habla de la polémica que se produjo cuando aseguró haber adivinado 'el Gordo'

"Me fui de vacaciones y cuando volví todavía estaba (el asunto) en plena ebullición". El ilusionista Anthony Blake todavía sigue alucinando con que la gente pensara que había utilizado a un enano para dar el cambiazo y así hacer creer a todo el mundo que había adivinado 'el Gordo' de la Lotería de Navidad.

Lo ha contado durante una entrevista en Errar es de sabios (Aragón radio), donde sus presentadores, Alejandro Tena y Fran Ramírez, no han dudado en recordarle este divertido momento que dio mucho de que hablar en 2002, cuando ocurrió todo.

Y es que el mentalista aseguró saber cuál era el número premiado. Sin embargo, cuando supuestamente lo adivinó, aseguró que "todo había sido producto de la imaginación", como buen ilusionista que es.

Sin embargo, empezó a extenderse la teoría de que había colado un enano en la caja en el que estaba el número guardado bajo llave para, llegado el momento, darle el cambiazo y así asegurarse de haber adivinado la combinación.

"Al enano le dábamos de comer jamón fileteado y tranchetes", ha bromeado. También ha contado que una persona le llamó "muy serio" para que le contase la historia: "Le digo mira, sí, el único problema era darle de comer. Déjate de tonterías, me dice. No, déjate de tonterías tú. ¿Una semana encerado un paisano en una caja? ¿Tú de verdad que crees en los enanos?".

Pero ha asegurado que no fue el único que le contactó para saber exactamente cómo lo había hecho: "Otro me llama y me dice que lo mío tiene truco. ¿Llegaste tú solo a esa conclusión o te ayudó alguien?, le contesté".

Asimismo, y para terminar de hablar del tema, ha manifestado su sorpresa porque, después de volver de vacaciones, "estaba el tema todavía en plena ebullición y el enano seguía coleteando".