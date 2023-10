Antonio de la Torre no se corta ni un poco cuando le preguntan si le da confianza Pedro Sánchez

El actor Antonio de la Torre ha ofrecido varias entrevistas tras estrenar en Seminci su nueva película, La contadora de películas, y en una de ellas, la ofrecida a La Vanguardia, ha hablado sobre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

El prestigioso intérprete español ha defendido que "un actor debe tener humildad, curiosidad, ilusión, capacidad de aprender, no juzgar, empatizar". "Entrar en la ideología del otro. La mía es pública, políticamente me he posicionado, en las últimas elecciones acepté cerrar la lista de Sumar por Málaga. Pensé que era necesario", ha justificado.

Antonio de la Torre no ha desaprovechado la ocasión para defender que entiende "la identidad" del independentismo. "Yo he armonizado mi condición de malagueño, andaluz y español. Pero al viajar y conocer, he comprendido ese sentimiento", ha expuesto.

"Creo que los pueblos deben tener satisfecha su identidad, pero pienso que alguien de izquierdas debe ser más internacionalista que nacionalista. Es un tema que hay que explicarlo bien", ha proseguido.

Tras ello, le han preguntado que qué es lo que pide al Gobierno de España y él no ha dudado en contestar que "mejorar la vida de la gente". "A mí me interesa igual un trabajador andaluz, catalán, vasco, marroquí, chino o mauritano. Una sola vida es infinitamente más valiosa que cualquier frontera, nación o bandera", ha resaltado.

Pero la cosa no ha quedado ahí y Antonio de la Torre ha dejado claro lo que piensa de Pedro Sánchez. Al ser cuestionado sobre si le da confianza, ha respondido que "no especialmente".

"Me parece un mal menor. Ha demostrado resistencia y audacia política, pero tengo mis reservas sobre su ideología de izquierdas. Yo he votado a Sumar, que me parece más realista para crear unas condiciones de educación, sanidad pública y vivienda digna, a las que todo humano tiene derecho", ha justificado.