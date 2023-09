Aparca así en su garaje y le dejan esta nota en el parabrisas: unos aplauden y otros lo ven injusto

Vivir en comunidad no es fácil hay mucha gente que no está preparado para ello. Los líos de vecinos, las riñas, las trifulcas y las discusiones son habituales en pisos de todo el mundo. Pero hay otro subgrupo en esas 'peleas': los garajes comunitarios.

Como muestra, el letrero que ha aparecido en el parabrisas de un coche de un garaje de Sabadell. Lo ha subido a Twitter la popular cuenta @LiosdeVecinos y ha provocado un intenso debate.

En una foto se ve el coche en cuestión, que sobresale de los límites de su plazo por la parte delantera. En el cartel se lee: "Es de suponer que habrás observado que el coche no cabe en la plaza de parking y que estás justo en la entrada y salida de la rampa 'dificultando las maniobras".

"Te agradeceríamos que, como mínimo, dejes el coche lo más pegado posible a la pared trasera y así podríamos evitar que los demás rayemos nuestros coches: gracias", se añade en el letrero.

En los comentarios al tuit, muchos se muestran combativos con el dueño de la plaza, pero otros creen que no tiene mucha solución esa situación. "A ver si se dan cuenta de que las plazas de garaje que hacen no son válidas para los vehículos que tenemos hoy. Que no hagan plazas tan ridículamente pequeñas. Que por otra parte, leyendo algunos comentarios, a ver si no voy a poder comprarme el coche que me salga de las narices", señala una persona.

Otro, en cambio, critica: "Lo de medir la Plaza ANTES de comprar el coche , ya tal....". Oro apunta en otra dirección: "¿Y qué se supone que tiene que hacer? Cortar hasta las ruedas?? Si no se empeñasen en hacer mil plazas en sitios que caben 500 coches...?".

Y uno más: "Ese garaje parece moderno, o sea que tiene como mínimo unas medidas establecidas por una normativa. Si tu coche no cabe porque ni lo has pensado, pues aparcas en la calle o cambias de coche. Yo cuando cambié el coche fui con las medidas máximas según mi plaza".