Arrasa al responder con una educación abrumadora a las últimas palabras de El Xokas sobre China

El creador de contenido Plex (@yosoyPlex) se embarcó en una nueva aventura recorriendo China, a la que traería varios invitados. El primero fue el popular streamer conocido como El Xokas y no fue hasta hace bien poco que volvió de su viaje por el país asiático que dejó varias reflexiones.

Entre tantas afirmaciones, una de las que llamó más la atención fue sobre el "problema comunicacional" que hay en China, según ha argumentado. "Nunca en mi vida tuve tantos problemas para comunicarme como en China. Es MUY difícil tener menos capacidades comunicaciones que un chino, realmente", afirmó Xokas en una parte de su análisis, haciéndolo como sensación y sin mala intención.

El creador de contenido y bailarín español @Kendroc_gaming, de origen chino, ha querido responder a sus palabras. La educación con la que lo ha hecho, además de sus argumentos, ha arrasado en redes sociales, tanto en X (antes conocido como Twitter) como en Instagram. "Tengo varias cosas que debatir: lo primero es que ha ido a ciudades como Xi'an, Chongqing, etcétera, que sí, son sitios grandes, pero no son ciudades que estén tan expuestas a la comunidad internacional, por lo que el uso del inglés es bastante limitado", ha comenzado afirmando.

"Estoy en Oviedo y me gustaría ver cuánta gente habla inglés fluido aquí, comparado con Madrid o Barcelona, por ejemplo. Ellos (Xokas y Plex) no han ido a Shanghái, probablemente donde más fácil lo hubiesen tenido", ha opinado. Por otro lado, también ha argumentado que del hecho de esperar que el lenguaje no verbal en China sea exactamente igual que en Occidente, discrepa bastante.

"Si yo voy a un país, normalmente lo que hago es intentar aprenderme ciertas cosas de la cultura, chapurrear cuatro cosas para comunicarme lo más mínimo. En su caso, ni se ha molestado", ha rematado. En X tiene ya 2.000 'me gusta'.