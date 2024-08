Así es como acaba una pelea entre sordos en medio de la feria de Málaga

El creador de contenido Calos Fradejas (@carlosfradejas_), un chico malagueño que vive en Australia, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que se puede ver cómo se soluciona una pelea entre dos chicos sordos a la salida de la feria de Málaga.

"Un claro ejemplo de que la falta de comunicación no debería de ser un problema", ha titulado el tiktoker el vídeo, el cual ya lleva más de 53.000 visualizaciones en menos de un día.

Durante la grabación se puede ver como están discutiendo dos hombres en lenguaje de signos a la salida de la feria de Málaga, rodeados de gente que no deja de intentar que los dos chicos se escuchen y se entiendan.

"Así hacen las paces los sordomudos en feria cuando se pelean", ha señalado el creador de contenido, haciendo referencia a la final de la grabación, en el que se ve como todo el grupo aplaude mientras ellos dos se acaban abrazando.

"Después de ver el vídeo quería hacer una pequeña reflexión porque la mayoría de peleas que hay en feria o en todos lados son debido a que nadie se comunica y al final llegan a las manos", ha manifestado el tiktoker.

"Y ellos, que no pueden ni hablar, intentan comunicarse, hacen un grupo, la gente ayuda, empiezan a hablar entre ellos con otro tipo de comunicación y al final acaban llegando a un acuerdo y dándose un abrazo", ha continuado.

"Lo grabé más que nada para que veáis que la gente que no tiene tanta facilidad para comunicarse hace para que no haya un malentendido. Me quedé flipando pero es muy gracioso y jamás me imaginaba haberlo visto", ha concluido Carlos.