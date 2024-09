Así reducen en Los Ángeles la tendencia a ir en dirección contraria: piden hacerlo en España

El creador de contenido Manu Román está de viaje por Los Ángeles y en uno de los tantos vídeos que ha publicado en TikTok (@manuuroman8) ha enseñado una medida que tienen implementada para evitar que al salir de un parking sin pagar o en dirección contraria.

"Para salir de los parkings, por si no has pagado o por si te estás metiendo en dirección contraria, hay esto en el suelo, son pinchos", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado, en menos de 24 horas, 36.000 visualizaciones y miles de 'me gusta' (y subiendo).

Lo que ha mostrado es una pequeña barrera que, en caso de ir en dirección contraria, frena las ruedas del coche. Sin embargo, "si tú vas en esta dirección (la correcta), se hunden los pinchos, pero si no, te quedas sin rueda".

Del miedo que ha tenido, tan solo por seguridad, se ha hasta bajado del coche para comprobar que iba bien. "Me he bajado para asegurarme", concluye. Tal y como se ha visto, los 'pinchos' se han hundido en cuanto ha pasado el coche por encima.

En los tantos comentarios que ha generado (y sigue acumulando) el vídeo, algunos ya piden que es una medida que debería implementarse en España, aunque otros aseguran que ya se ha visto en alguna zona, pero no han especificado concretamente dónde. "Es algo que en España no hay", ha asegurado Manu,