Empieza su primer día como camarero en un restaurante: lo que le hace una clienta, para olvidar

El usuario de TikTok @aaleeriiveeraa ha publicado un vídeo relatando su primer día como camarero en un restaurante en el que le dejaron "muy en vergüenza, pero muchísimo, no veas qué fatiga" por la actitud clienta que acudió con sus dos hijos pequeños.

"Primer día de trabajo, no tenía ni idea de nada, estaba rayado y me daba vergüenza atender a la gente, estaba agobiado y encima, era fin de semana y estaba el restaurante lleno", ha explicado al principio del vídeo, que ha acumulado 30.000 visitas.

Llegó una familia y, al momento de atenderles, la mujer le pidió "prioridad" porque venía con sus dos niños. Tras consultarlo en cocina, el camarero le advirtió de que, debido al trabajo que había en el momento, la comida tardaría unos 30 minutos aproximadamente. La reacción fue apoteósica.

"Automáticamente, le cambia la cara y se empieza a echar para atrás con la silla, y dice 'venga hombre, que eres un sinvergüenza' y yo, colorado, ¿qué culpa tengo yo?, ¿que yo no tengo ganas de que tus niños no coman?", ha relatado. Automáticamente, todos los clientes se quedan observando la escena.

"La gente tiene que ser consciente de que los camareros no tienen culpa de nada, que si has tenido un mal día, no lo pague con el camarero, a ver si os creéis que yo tengo ganas de que tu hijo coma tarde, si come antes, mejor, así puedo limpiarle la mesa", ha razonado.

Al fin y al cabo, vivió una vergonzosa situación con una clienta que le armó el lío porque la comida iba a tardar media hora. El vídeo ha generado cientos de reacciones, que han apoyado a Ale: "La gente cuando ve que eres nuevo tiene más maldad". "Algunas personas no es que tengan un mal día... Es que son así de nacimiento", han respondido.