Unos clientes piden un vaso con hielo en un restaurante: el motivo trae cola desde hace años

La hostelera y usuaria de TikTok @anabelmorenoruiz3 ha publicado un vídeo contando una situación que ha vivido en el restaurante en el que trabaja con unos clientes que ha generado bastante polémica.

Ha pasado durante el desayuno, en el que un grupo de "chavales" se sentaron, no pidieron nada de bebida, pero sí y un vaso vacío con hielo y allí echaron sus propios zumos que trajeron de fuera.

Otro día volvieron y la camarera avisó a Anabel, que estaba en la cocina, y pidieron una tostada de atún con tomate, pero sin tomate, que cuesta 1,80 euros. "Esa mesa coge y dice: ¿Nos descontarás el tomate, no?". Por otro lado, ese mismo día el restaurante colocó un cartel indicando que no se podía consumir nada que se trajera de fuera del establecimiento, pero poco caso le hicieron.

Pidieron, de nuevo, un vaso con hielo, pero la camarera le preguntó para qué lo quería si no había pedido ninguna bebida. "Para ver cómo se derrite el hielo", le contestaron. Anabel se dio cuenta de que habían echado zumo al vaso: "Yo ese vaso lo tengo luego que fregar, si es que no se rompe".

También se dio cuenta de que cerca del restaurante había una universidad y los alumnos se paraban en los portales a merendar, dejándolos sucios, hasta que llamó a la policía, pero de poco sirvió porque siguieron haciéndolo. "Así de bonita es la hostelería", ha descrito en el vídeo, que ha acumulado 60.000 visualizaciones y miles de 'me gusta'.

También ha cosechado casi 100 comentarios, muchos opinando a favor de la hostelera: "A mí me dice que quiere ver cómo se derrite el hielo y se lo llevo, pero en un plato". "Y todavía hay gente que eso lo ve normal... Yo directamente le digo que NO al vaso de hielo, que si quiere hielo me tiene que pedir algo de bebida", ha replicado una usuaria.