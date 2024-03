Avisan de la proliferación de unos billetes de cinco euros que no valen: así puedes diferenciarlos

Una alerta que la Policía Nacional lanzó hace ya más de cuatro años respecto a unos billetes falsos de cinco y de diez euros está volviendo a cobrar importancia después de que una usuaria de TikTok haya asegurado que están circulando todavía.

La usuaria @mariajesusdelama ha dado la voz de alarma después de que a una persona mayor le hayan 'colado' uno de esos billetes falsos que son muy fáciles de identificar si se observa con atención, pero que pueden engañar a personas mayores o a quienes vean con dificultad.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Están circulando billetes de cinco euros. Como podéis comprobar aparentemente parece el original, pero mirad la diferencia. En el lateral de la izquierda el billete falso tiene unos letras azules. Tened cuidado, porque son casi idénticos, a la persona que vea poco le puede costar apreciar que es falso", advierte mientras muestra el billete falso junto a uno legal.

En su aviso, la Policía informaba de que se trata de billetes que se fabrican en principio para películas o anuncios publicitarios pero que han saltado al comercio, engañando a quienes los reciben.

Si se observan son fáciles de detectar, ya que en uno de los laterales de los billetes, en letra pequeña, aparece una frase en inglés ("This is no legal tender, its used for motion props") que indica que no es de curso legal.

Utilizarlos para realizar pagos puede constituir un delito, advierte la policía, que pide a los ciudadanos que, en el caso de detectar alguno, se dirijan a cualquier comisaría para su retirada.