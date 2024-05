Anabel Alonso, muy dura sobre lo que ve en España: "Me entristece, me crispa y me da mucha impotencia"

La actriz Anabel Alonso ha opinado en una entrevista publicada en el diario 20 Minutos sobre la situación actual tanto de la política en España como en el extranjero y, tal y como acostumbra a hacer, no se ha mordido la lengua.

Alonso, una de las intérpretes que más da que hablar en X, la antigua Twitter, se ha resignado del momento actual: "Estoy viendo cosas que pensé que estaban superadas, pero tanto a nivel internacional como nacional".

"Antes era muy aficionada a ver reportajes de la II Guerra Mundial: imágenes de los campos, de bombardeos, todas en blanco y negro. Parecía lejos, pero lo ves ahora en Gaza, que es como el Gueto de Varsovia", ha descrito.

Sobre la política y la situación en España, Alonso se ha quejado de la crispación o de las proclamas franquistas: "Ves esta crispación, oyes discursos de franquistas, y dices pero, ¿ahora?, ¿esto no estaba superado? Pues no. Es como un viaje en la máquina del tiempo".

"Eso me entristece, me crispa y me da mucha impotencia. No entiendo cómo la gente joven puede comulgar con ciertas cosas", ha descrito.

Además, la actriz ha condenado que en X se defienda la impunidad, ya que la gente puede insultar sin enseñar la cara y desde el anonimato. "Pueden insultar, mentir, desacreditar, y no pasa nada. Eso es lo negativo. Pero lo positivo es que lo que tú dices puede llegar incluso al interesado", ha opinado, asegurando que a ella no le importa lo que le dicen desde estos perfiles.

"Yo pienso las cosas antes de ponerlas. Puedo tener sorna, retranca o ironía, pero no insulto ni falto al respeto. Yo creo que en este momento sí hay que decir las cosas, siempre con educación ¿Por qué no las vas a decir?", se ha preguntado.