Blanca Portillo, tajante contra los que dicen que con la historia hay que hacer borrón y cuenta nueva 

La actriz Blanca Portillo estrena este viernes la obra de teatro 1936, del director Andrés Lima y que cuenta en el elenco con Antonio Durán, Alba Flores, Natalia Hernández o Guillermo Toledo. Esta obra que trata sobre el golpe de estado de 1936 que dio paso a la Guerra Civil y a la dictadura franquista.

En la presentación de la pieza, tal y como se puede ver en un vídeo publicado por el perfil de TikTok @culturaytal, Portillo ha querido reivindicar la importancia de mantener viva la historia y se ha quejado de los que quieren hacer "borrón y cuenta nueva".

"Los borrones no sirven, es absurdo decir que algo no pasó y que vamos a vivir como si no hubiera pasado nada, eso es una tontería. No los quiero en mi vida ni en mi país, eso de 'ay, vamos a hacer borrón y empezar de cero'... es imposible empezar de cero", ha afirmado la actriz.

Portillo ha afirmado que una de las razones por las que está en el espectáculo es esta: "Para que ese borrón y cuenta nueva que alguien o alguien decidieron que se hiciera no se haga, es imposible no vivir con lo que heredamos".

Además, ha querido diferenciar entre los términos memoria e historia. "Existe una diferencia entre la historia y la memoria y cuando los dos términos se ocultan ese es otro tema".

"La historia es objetiva. En ella hay fechas, datos, ciudades, números de muertos, cargos políticos, están ahí, eso es objetivo, después de una cosa vino la otra, etc. Por su parte, el elemento memoria tiene mucho más que ver con lo emocional, puede ser más subjetiva, probablemente lo es, pero cuando juntas historia y memoria o memoria histórica ahí creo que se produce teatro puro", ha sentenciado la actriz.