Bob Pop desvela a qué partido ha votado: muchos lo celebran y otros se sorprenden

El escritor Bob Pop ha contado en las redes sociales que ha votado a Podemos en estas elecciones Europeas.

Bob Pop, que en los últimos comicios generales había participado en actos en apoyo a Sumar, ha reaccionado a un mensaje del compositor César Astudillo en el que informaba a sus seguidores que había apoyado a la formación de Irene Montero.

"Llevo desde 2000 votando a Izquierda Unida o a la marca electoral en la que dicha coalición se integre. Hoy, tras 24 años, votaré a Podemos", ha señalado Astudillo.

"Deseo que una política tan valiosa como Irene Montero esté donde más bien pueda y quiera hacer. Si no lo compartes, respétalo", ha subrayado.

Tras ello, Bob Pop ha reaccionado con un breve pero informativo "+1". En las reacciones destaca la de un usuario que ha respondido: "Bob, imagino que has dado tu opinión ya aunque no la he escuchado, ¿qué te ha llevado a pasar de estar en la presentación del partido a lo que parece tu opinión actual?".

"Va sin inquina ni maldad la pregunta, ni soy de la una ni de la otra", ha subrayado esa persona. Mientras, otro ha celebrado: "¡Qué ilusión ver esto! :)".