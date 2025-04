Una española explica el motivo por el que la han echado de su trabajo en Australia

La usuaria de TikTok Marta Vera, una joven española que vive en Australia, ha contado el motivo por el que la han echado de su trabajo como trabajadora de apoyo doméstico y ha cautivado a sus miles de seguidores.

"Me acaban de despedir de mi trabajo de Australia, soy support worker, pero he tenido simplemente cuatro clientes desde que estoy en Australia y este tipo de personas a veces no están bien de la cabeza y por eso se les puede ir la olla muy rápido. Cuando eso ocurre, te echan", afirma la usuaria.

Vera explica lleva más de un año con una persona que le ha echado varias veces ya: "Me preguntaréis por qué. Esta vez porque se cayó una toalla y no me deja hablar. Hay que tener mucha paciencia con esta gente y él no me dejaba explicarle que no había tocado esa toalla, yo me seco las manos pero no la descuelgo y él me decía que sí":

"Me dijo que quiere que me vaya de su casa, que no quiere volver a verme, que me vaya a mi casa y que me pagaba y ya está. Luego que no volviera nunca más y le he dicho que me iba, que gracias... él continuaba gritándome como un loco", prosigue.

"Si él me habla, que no creo porque es muy orgulloso, y me dice que lo siente, que me ha hablado mal y que vaya mañana para hablar yo iría, tonta no soy y me queda poco tiempo y me da igual e iriría porque es dinero, pero no envío ni un mensaje más, le deseo lo mejor del mundo y ya está", finaliza.